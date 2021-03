Fotis Katsikaris no está casi nunca plenamente satisfecho con el equipo. Tras ganar en Santiago se mostró feliz por el triunfo, pero no se olvidó de muchas cosas que no se hicieron bien y que deben seguir trabajando como equipo. El griego analizó así los 40 minutos vividos en el Fontes do Sar. "Hemos salido al partido muy mal. No me gustó nada el primer cuarto. Ni la energía ni la concentración. Estábamos detrás de ellos en todo momento, sobre todo en defensa. No hemos defendido y metieron casi 30 puntos con mucha comodidad. Nosotros estábamos mirándonos unos a otros. Cosas que a mí no me gustan porque las estamos trabajando. Hemos hablado que teníamos 11 finales hasta que acabe la Liga Regular y que hay que jugar con una concentración altísima y una energía altísima. Cada uno que está en la pista tiene que dar lo máximo porque si no vamos a tener problemas.

En el segundo cuarto estuvimos mejor, defendimos mejor. En la segunda parte tuvimos paciencia, defendimos bastante bien, aunque tuvimos problemas con Enoch casi todo el partido, que ha dominado la pintura. Hace mucho tiempo que no recuerdo a un jugador rival haciendo tanto daño a un equipo mío. Dominó totalmente, pero aun así sacamos una pequeña diferencia a favor. En los últimos minutos, con la zona que ha puesto Obradoiro, tuvimos dudas, fallamos tiros abiertos, pero hemos aguantado. En el final, Darío es un jugador con talento para anotar esas canastas y hemos ganado el partido, que es lo importante. Hay que felicitar al equipo, que sacamos el partido", explicó.

Katsikaris continuó con su visión de lo vivido en Santiago: "Estoy muy feliz por la victoria, pero hay que trabajar y mejorar en muchos aspectos como equipo. Tenemos que estar preparados cada partido porque no tenemos margen para ningún error. Es muy bueno tener solo dos pérdidas y una cuestionable por una falta de ataque de Nzosa. Nuestra falta de rebote es porque ellos dominaron total en la pintura y por eso su diferencia".

Respecto a la última jugada, Katsikaris reconoció que "Brizuela tiene mucho talento". "Entrenó solo un día con nosotros y tiene mucho mérito, no por el tiro que ha metido, sino por su defensa a Robertson a partir del segundo cuarto, ha mejorado mucho", sentenció.