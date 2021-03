Fotis Katsikaris se mostró bastante molesto con la actitud defensiva de sus jugadores en la rueda de prensa posterior a la derrota del Unicaja este sábado ante el San Pablo Burgos. "Está muy clara la valoración del partido porque los 40 minutos nuestra defensa ha sido un desatre. Un desastre. Terrible cómo hemos defendido el balón, las situaciones de bloqueo directo, las ayudas... El uso de faltas que no las hicimos cuándo había que hacerlas. Es nuestro peor partido defensivamenrte desde que estoy aquí. Burgos es un equipo que juega de memoria y saben jugar muy bien. Nos castigaron porque no les hemos puesto resistencia. Estuvimos bien en la primera parte en anotación, pero lo he dicho en el descanso, que si no mejorábamos la defensa íbamos a tener problemas. Era una cuestión de ser más fuertes, más agresivos, más determinantes. En el último cuarto McFadden nos ha castigado con buenas canastas. En los partidos que nos quedan tenemos que cambiar nuestra actitud atrás, con más sacrificio de todos. Somos un equipo con 13 jugadores y quiero ver qué jugadores quieren ayudar al equipo en todas las tareas, no solo en ataque, también en defensa y en rebote. Tenemnos que dar muchos pasos adelante en defensa", explicó.

Katsikaris no achacó el atasco ofensivo tras el descanso a una defensa zonal porque para él lo que planteó Burgos no era una zona. "Lo de atacar una zona es un tema psicológico. El día del Obradoiro fallamos dos tiros abiertos de un buen tirador, como es Abromaitis. Si hubiera metido uno de los dos se habría decidido el partido antes. Esta vez parecía una zona 3-2, pero en el primer movimiento ajustaban a hombre a hombre. No creo que tenemos un problema contra la zona porque el Burgos no estaba en zona", aseguró el griego.

Preguntado por la poca participación de Gal Mekel, que tuvo pocos minutos, el técnico cajista explicó: "Gal hizo buen trabajo en el segundo cuarto, pero luego necesitaba meter a Jaime Fernández en el partido. Necesitaba más defensa y Gal no está todavía al cien por cien físicamente. Creía que Jaime podía estar más explosivo y activo en defensa que Mekel", dijo.

Respecto a que fuera Carlos Suárez el jugador que no se vistió, Katsikaris repitió el mensaje de la previa. "El descarte fue Carlos Suárez porque no está al cien por cien. Tenenos ahora dos semanas para que esté preparado para jugar. Ha entrenado 3 ó 4 veces con nosotros y no todo el entreno. Necesito a este jugador mucho, el equipo lo necesita y no queremos equivocarnos con prisas cuando no está al cien por cien", finalizó.