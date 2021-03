Eduardo García, tras casi 11 años como presidente del Unicaja, ha decidido dar un paso a un lado. El dirigente malagueño ha comunicado al consejo de administración su renuncia como presidente y ha querido despedirse con una carta que ha hecho pública a través del propio club:

¡Buenas tardes a todos!

El paso del tiempo es inexorable. Después de 11 años al frente de un Club como el nuestro, ha llegado el momento de dar un paso al lado y retirarme. Tego 66 años cumplidos en agosto del pasado año, en plena pandemia, y fue aquel momento cuando dejé mis funciones en Unicaja Banco, pasando a ser un jubilado. No obstante, me mantuve al frente del Club, dado el delicado momento que se estaba viviendo tanto en el Club como en el deporte en general y en la sociedad. Ahora que la situación parece que mejora y que las perspectivas de futuro son más halagüeñas, creo que es el momento de dejar el cargo y dedicarme a mi familia y amigos durante el tiempo que la salud y la vida me lo permitan.

He esperado a la reunión del Consejo de Administración de hoy para presentar mi renuncia dado que, como sociedad mercantil, se tenían que aprobar las cuentas anuales del año 2020 con su correspondiente auditoría de cuentas, habiéndose formulado las mismas. Por otro lado, creo que es la fecha adecuada para comenzar a planificar la temporada próxima y debe ser el Consejo de Administración, con su Presidente a la cabeza, quienes diseñen el futuro próximo del Club con el apoyo inestimable de su socio único, Fundación Bancaria Unicaja.

No voy a hacer un análisis del tiempo trascurrido, en el que ha habido buenos, malos y regulares momentos, y en el que hemos nadado con dos crisis sin precedentes, una primera económica y esta segunda económica/sanitaria. El Club como institución creo que ha avanzado en su modernización, teniendo aún recorrido de mejora.

Por último quiero tener un momento para el agradecimiento. Primero para las instituciones que me han apoyado, la Fundación Bancaria Unicaja, que recientemente me renovó en el cargo, y para Unicaja Banco, que en todo momento me ha facilitado afecto y mi dedicatoria al Club.

En segundo lugar, para mis compañeros del Consejo de Administración. En tercer lugar, para toda la FAMILIA del Club, profesionales todos que desde sus distintas funciones administrativas, deportivas, de gestión…. son un activo del Club que tiene un día a día de gran ocupación.

Quiero dejar constancia del apoyo recibido desde las instituciones públicas, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Benahavís, inestimable en estos tiempos pasados y a los que pido encarecidamente que sigan apoyando a nuestro Club que ha sido, es y será buque insignia de nuestra ciudad, provincia y Comunidad.

Igualmente agradezco el apoyo recibido por patrocinadores y empresas que hasta en momentos difíciles han estado con nosotros.

Por último, quiero dejarles a nuestros aficionados un mensaje: sin vuestro apoyo no hay futuro. Cuando volvamos a la normalidad espero que sigáis apoyando a nuestro Club, a nuestro equipo.

¡Gracias a todos! ¡Hasta siempre!

Eduardo García