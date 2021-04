El Unicaja tiene mañana una prueba de fuego en la Liga con la visita del MoraBanc Andorra al Martín Carpena, en un duelo directo entre dos de los principales aspirantes a la octava plaza de la clasificación, la última de las que da derecho a jugar el play off por el título de la Liga Endesa.

Los verdes, con 13 victorias, y los andorranos, con 12, vivirán desde las 20.45 horas un partido de esos que valen doble, la victoria que sumas tú en la tabla y la que deja de sumar tu enemigo directo.

Lo cierto es que si nos atenemos a la historia, el Unicaja se puede decir que jugará este fin de semana contra el «mejor» rival posible. Y es que el MoraBanc Andorra es el equipo que tiene peores números de toda la actual Liga Endesa en lo que se refiere a sus visitas a la capital costasoleña.

Para los de Ibon Navarro se puede decir que Málaga es una «pista maldita». Baste solo un dato para refrendar esta afirmación: El Andorra no gana en cancha cajista desde el 18 de septiembre de 1993, hace la friolera ya de casi 28 años. Además, de los 18 equipos que hay en la actualidad en la Liga Endesa es el que más tiempo hace que no gana en Málaga y el único que no lo ha hecho en el presente siglo XXI. También es el único equipo de la elite del baloncesto español que no sabe lo que es asaltar el Palacio de los Deportes Martín Carpena, inaugurado en 1999 y en el que siempre ha perdido el equipo del Principado.

En realidad, aquella victoria de 1993 es la única que ha sumado el Andorra en Málaga en toda su historia. Ha jugado en 11 ocasiones (incluyendo un partido de Copa del Rey y otro de Eurocup), con un balance de 10 derrotas y ese único éxito de principios de la década de los 90 del siglo pasado.

Aquel lejano 18 de septiembre de 1993, el Unicaja Polti de Javier Imbroda cedió 76-86 ante el Festina Andorra de Edu Torres. Era otra época y otro baloncesto, con partidos divididos en solo dos tiempos de 20 minutos y en lo que rara vez se utilizaban ocho o más jugadores. En el Unicaja fueron protagonistas aquella noche Gaby Ruiz (23 puntos), Alfonso Reyes (17), actual presidente de la ABP, y el bosnio Samir Avdic (16). El recordado pívot puertorriqueño Piculín Ortiz, con 8 puntos y 7 rebotes, fue otro de los jugadores que estuvieron presentes en aquel partido. En el rival, nombres muy ilustres y recordados: Andy Toolson (27 puntos en este choque), Dan Godfread (23), Howard Wright (12) y Toñín Llorente o el ahora conocido representante de jugadores Quique Villalobos, como jugadores nacionales más importantes de aquel histórico Festina Andorra.