El Unicaja pone esta noche fin al extenso parón que ha tenido en las últimas dos semanas, alejado del torneo liguero. Esta noche, en el parqué del Martín Carpena, los de Fotis Katsikaris recibirán a un MoraBanc Andorra plagado de bajas pero con el mismo objetivo que los cajistas: estar entre los ocho primeros equipos de la Liga Endesa cuando finalice la fase regular de la temporada.

Independientemente de las bajas, las estadísticas y la historia tienden hacia el lado verde y morado. Si bien las diferencias están muy reñidas, el Unicaja parte con la ventaja de ser octavo y cerrar -de momento- la clasificación al play off, aunque no se puede confiar. Si los de Katsikaris tienen 13 victorias, los del Principado les siguen muy de cerca en décima posición y con solo una victoria menos. Y pese a que las estadísticas, a veces, están para romperse, los andorranos hace casi 28 años que no salen victoriosos de un duelo en la capital de la Costa del Sol. Hay que remontarse a septiembre de 1993 cuando aún en Ciudad Jardín los cajistas sucumbieron ante el Andorra. Además, el rival de esta noche tampoco saben qué es ganar en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, inaugurado en 1999.

Otro punto a favor de los verdes será la delicadísima situación en las que llegan los de Ibon Navarro: ocho ausencias entre siete lesionados y un contagiado por Covid del que club informó en la jornada de ayer y que también afecta a un miembro del staff técnico.

Pero el técnico heleno del Unicaja no se fía, ha estudiado todas las opciones y fortalezas de los del Principado para intentar minimizarlas, son los segundos mejores taponadores de la ACB (3,26),y el 4º mejor equipo reboteador (36,44 rebotes), con especial hincapié el apartado de capturas defensivos (4º, con 25,04). Por este tipo de detalles, Katsikaris no quiere ceder más. Después de las desilusiones vividas en la presente temporada, entrar en el play off se ha convertido en una necesidad imperiosa, va más allá de un objetivo deportivo y para ello nada puede volver a fallar, menos aún con el clima de inestabilidad que hay alrededor del club de Los Guindos de cara a la próxima campaña.

La que será la gran novedad de mañana será la inclusión del capitán Carlos Suárez en el róster cajista. Así lo afirmó el entrenador griego en su comparecencia de prensa de ayer. «Carlos está bien. Eso es lo que habíamos planificado, que no jugara contra Hereda San Pablo Burgos porque era muy pronto tras su recuperación. Hemos aprovechado estas dos semanas y está preparado para ayudar al equipo», destacó. También estará Gal Mekel, aunque su participación puede ser testimonial ya que acarrea molestias en su rodilla. Quien no podrá ayudar al equipo será el joven Yannick Nzosa, que será baja para el encuentro por molestias severas en la pierna izquierda.

Cada curso es un mundo y este, con una pandemia mundial de por medio y con una liga impar, es aún más raro. Los cálculos de los últimos años han dejado el corte del play off entre 17 y 18 victorias, así que al Unicaja le quedan mínimo cuatro resultados positivos que sumar para asegurar su plaza. Katsikaris ha visto mejoras en los últimos entrenamientos, ahora solo queda materializarlas. No se puede fallar.