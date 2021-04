Vuelve el baloncesto. ¡Por fin! Después de dos semanas sin partido oficial y con demasiado ruido en el entorno del club, el Unicaja y el RETAbet Bilbao se citan desde las 21:15 horas en el Martín Carpena para jugar la jornada 31 de la Fase Regular de la Liga Endesa, la primera en los últimos once años sin Eduardo García como presidente del club de Los Guindos.

Es una incógnita, después de 19 días, saber qué Unicaja nos vamos a encontrar esta noche en el Palacio. Ojalá sea uno muy distinto al último que vimos, el 27 de marzo, cuando los verdes perdieron en el propio Carpena con el San Pablo Burgos, en el que hasta ahora es el último partido oficial de los de Fotis Katsikaris. Aquel día, el Unicaja dio una imagen muy mala, sobre todo en defensa, algo que no puede repetirse más en este esprint final de la Fase Regular liguera en la que hay tantísimo en juego.

El equipo verde llega a esta cita con tres bajas sensibles. La de Carlos Suárez es definitiva por lo que resta del curso por sus problemas musculares, pero tampoco estarán hoy ante los vascos el base israelí Gal Mekel y el canterano Yannick Nzosa, con diferentes problemas físicos. Es de esperar que el resto, los sanos, den un paso al frente si el partido se pone complicado porque la rotación, desde luego, estará muy mermada y será necesario un buen ritmo de juego durante los 40 minutos.

La verdad es que el partido se antoja clave para que los de Los Guindos se acerquen a su objetivo de amarrar la octava plaza, la última de las que da derecho a jugar el play off por el título. Estamos en el esprint final liguero y con 9 partidos por delante ya no hay margen para el error. Habrá que ganar al menos 5 para asegurarse estar en las eliminatorias por el título y este de hoy contra el RETAbet, actualmente en zona de descenso a la LEB Oro, no se puede dejar escapar.

Estamos, probablemente, ante la peor versión del Bilbao Basket en muchísimos años. Eso es lo que al menos dice la clasificación, pero ¡ojo! porque los vascos tienen una plantilla que parece mucho mejor que los resultados que han sumado hasta ahora y seguro que no lo pondrán nada fácil en esta cita intersemanal en el Martín Carpena.

El RETAbet Bilbao Basket es un equipo muy físico, siendo el 5º de la Liga Endesa que más mates realiza, con 2,71 por encuentro. En cuanto a jugadores, el pívot checo Ondrej Balvin es su principal referencia este curso, siendo el 2º jugador más valorado de la competición (21,1) y su máximo reboteador (8,9 rechaces) y matador (2,4), así como el 2º mejor taponador (1,5), a lo que suma 12,4 puntos por choque.

A él se le unen como jugadores más determinantes del equipo entrenado por Álex Mumbrú el base Jonathan Rousselle (10,2 puntos, 4,3 asistencias) y los escoltas Jaylon Brown (12,5 puntos) y John Jenkins (12,4 tantos).

El partido será un choque especial para Axel Bouteille, quien se enfrentará a su ex equipo, en el que militó media temporada antes de incorporarse al Unicaja, y también para Alberto Díaz, quien jugó cedido en Bilbao en 2014. En el banquillo, Fotis Katsikaris se medirá al conjunto bilbaíno, en donde estuvo 3 temporadas (2009/10-2012/13), logrando un subcampeonato liguero.

La cita es a las 21:15 horas, otra vez a puerta cerrada y sin noticias fiables de si se abrirá el Capena a sus seguidores antes de que acabe la presente temporada. El equipo está echando mucho de menos a su «marea verde», pero es lo que hay. Quedan 9 finales en busca del play off. Esta noche es la primera.