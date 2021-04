El comité provincial de Ciudadanos Málaga ha instado a la Fundación Unicaja a reconsiderar su decisión de retirar la asignación económica al club de baloncesto y ha manifestado su "profunda preocupación con el futuro del Unicaja Baloncesto, sumido en una crisis institucional” tras conocerse la decisión de la Fundación de “romper el vínculo histórico con el club”. A través de una carta remitida a la entidad, la dirección del partido ha recordado que el Unicaja “es historia en la ciudad, ha proyectado su nombre internacionalmente y nos ha brindado a todos grandes momentos”, por lo que considera urgente reconducir la situación actual.

“No entendemos una decisión de esta naturaleza en un asunto tan sensible para Málaga”, se asegura en la misiva firmada por los miembros del comité con su coordinador provincial, Guillermo Díaz, a la cabeza, al tiempo que se insiste en que “el equipo no puede verse perjudicado por la falta de acuerdo entre la Fundación y la entidad bancaria”, que esta última “no tiene responsabilidades” en un asunto que, además, “no tiene nada que ver con lo deportivo”.

En el escrito se subraya que “la alianza entre Unicaja y el baloncesto es fundamental para esta ciudad” desde hace décadas, por lo que “esperamos que este camino conjunto sea duradero, estable y se traduzca en lo fundamental”, como es que el Unicaja debe estar siempre en el grupo de los grandes del deporte de la canasta en España y en Europa y se añade en alusión a la Fundación que “si reconsideran su decisión, acertarán, y nosotros, pero lo que es más importante, los malagueños y todo amante del baloncesto, se lo agradecerán".

La dirección del partido naranja, asimismo, ha mostrado su apoyo a la acción y a las declaraciones que ha venido efectuando la concejal de Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, de incidir “en lo inexplicable no sólo de que los patronos de las instituciones votaran a favor de retirar el apoyo financiero al equipo, sino también su silencio posterior”. En este sentido, el partido insiste en que debería producirse una nueva reunión para reconsiderar esta decisión, “lo que no es incompatible con el hecho de que nuestros cargos públicos en las instituciones sigan manteniendo contactos e interlocución con Fundación y Banco”. El partido considera también que la llamada al acuerdo realizada por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, “es la vía adecuada para solventar esta cuestión”.

Por último, Cs ha defendido que la acción de Ciudadanos en el Ayuntamiento está cargada de razones políticas, “porque el apoyo al baloncesto es inequívoco” y así recuerdan que el Área de Deporte, que gestiona Losada, acaba de invertir 400.000 euros entre el parqué y la impermeabilización del estadio Martín Carpena, “y nos parece que es el momento de remar todos unidos”. Sobre la situación deportiva del club, recuerda que el equipo necesita ganar cinco o seis de los ocho partidos que quedan para asegurar su plaza en los playoffs “y estas situaciones pueden desestabilizar” tanto a los jugadores como al entrenador.