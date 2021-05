Al Unicaja se le sigue complicando cada vez más estar entre los ocho primeros equipos de España a las puertas de que concluya la fase regular. La última derrota cajista frente al UCAM Murcia y la victoria que ayer logró en Manresa ante el Acunsa GBC estrechan aún más las opciones de los Katsikaris de jugar las eliminatorias por el título nacional. Lo único positivo es que los verdes siguen dependiendo de sí mismos, aunque restan solo cuatro partidos y los rivales aprietan.

Ayer, Acunsa se jugaba la permanencia, pero los de Manresa tenían una gran oportunidad para colarse en los puestos de play off. Los de Pedro Martínez no desaprovecharon la superioridad con la que, sobre el papel, iniciaban el choque determinante para el cierre del curso. Aunque por parte del Acunsa no fue suficiente para llevarse la victoria, hubo un jugador muy conocido por el público malagueño que logró un doble-doble para los vascos: Viny Okouo. El ex jugador del Unicaja anotó 25 puntos, recogió 11 rebotes y consiguió un 33 de valoración en los 31 minutos que disputó. Pese a que Acunsa peleó el partido, el Manresa dormirá al menos hasta que el miércoles en la octava posición, día en el que el Unicaja recupere su partido atrasado con el Andorra y equilibre la situación en la clasificación.

El Gran Canaria, otra de las amenazas del Unicaja, saldó su enfrentamiento con el MoraBanc Andorra con derrota, un resultado que viene bien a los intereses verdes.