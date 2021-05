El Unicaja sigue dependiendo de sí mismo para recuperar la octava posición y clasificarse para el play off de la Liga Endesa, pero el grotesco tropiezo en la cancha del UCAM Murcia le ha complicado las cosas. La derrota del pasado sábado, la 17ª en lo que va de ACB, le ha dejado en estos momentos en novena posición al ser superado por el BAXI Manresa, al que ya solo le queda un encuentro por jugar (en casa contra el Baskonia). La buena noticia, que a los de Katsikaris aún le quedan por disputar cuatro jornadas. La mala, que tendrá que ganar, como mínimo, dos de esos encuentros para tener opciones de jugar las eliminatorias por el título. Y el calendario no es nada fácil.

El conjunto malagueño se ha quedado noveno, con 15 victorias y 17 derrotas, mientras que el cuadro manresano, ahora octavo, suma 16 partidos ganados y 19 perdidos. Esa victoria de ventaja de los de Pedro Martínez, sumado a que le tienen ganado el average particular al Unicaja después de haberle derrotado en los dos enfrentamientos directos, obliga a los de verde a ganar dos de los cuatro encuentros que le quedan por jugar. Y si el Manresa consigue ganar al Baskonia en el Nou Congost la dificultad subiría: el Unicaja no tendría otra que sumar tres victorias más para estar en las plazas que dan derecho a jugar el play off.

El otro rival más directo en estos momentos que tiene el Unicaja por ese octavo puesto es el Herbalife Gran Canaria. Los insulares son décimos, con 15 triunfos, los mismos que los malagueños, pero con un tropiezo más, 18. Al conjunto amarillo aún le quedan por jugar tres encuentros y, si consiguieran salir airosos de todos (Bilbao Basket, Valencia y Real Betis, todos ellos como visitante), también obligarían al Unicaja a vencer en tres de sus cuatro choques restantes.

El último de los equipos en discordia por ser octavo es el MoraBanc Andorra, el rival del Unicaja en el encuentro de mañana. Los del Principado son undécimos con 14 victorias y 18 derrotas y si consiguen superar a los cajistas les igualarían en la tabla, también con tres partidos por jugar. Hay que recordar que en el partido de la primera vuelta, el Unicaja se impuso por tres, por lo que en caso de sumar un nuevo tropiezo puede ser muy importante hacerlo por menos de esa cantidad por si el empate final es con el cuadro andorrano.

Este podría ser el único escenario en el que el Unicaja ganando tres partidos no tendría garantizada la octava plaza. En un triple empate a 18 triunfos con Herbalife y Andorra -las posibilidades de que ocurra son mínimas-, los del Principado saldrían airosos si mañana ganan por más de tres puntos en el Carpena.

Metiendo al MoraBanc, e incluso al UCAM Murcia en esta ecuación las cuentas se complican, porque podría darse un cuádruple y hasta un quíntuple a 16 ó 17 triunfos con Unicaja, MoraBanc Andorra, BAXI Manresa, Herbalife y murcianos y habría que esperar al resultado del encuentro de mañana y al del UCAM Murcia-Andorra para saber quién saldría airoso en cada caso.

Calendario

Al conjunto cajista le quedan cuatro encuentros para concluir la Fase Regular. Los brotes de coronavirus en algunos de sus rivales le tuvieron inactivo dos semanas y ahora tendrá que jugar todos esos partidos en menos de dos semanas. Mañana miércoles iniciará el esprint final ante el MoraBanc Andorra en el Martín Carpena; el domingo jugará en el Buesa Arena ante el Baskonia; el martes repetirá visita al País Vasco para enfrentarse al Acunsa GBC y el domingo 23 cerrará la fase regular ante el Real Madrid en casa.