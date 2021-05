El Unicaja ya no puede permitirse más tropiezos si no quiere empezar a depender de terceros resultados para acabar la fase regular en octava posición y jugar las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. El equipo a las órdenes de Fotis Katsikaris viene de hacer un papel lamentable hace solo cuatro días en Murcia (81-68) y eso ha provocado que se vea fuera de los puestos de play off en estos momentos. La buena noticia es que los de Los Guindos siguen teniendo en su mano cumplir con el único objetivo que les queda esta temporada, y para ello se antoja vital superar esta noche al MoraBanc Andorra en el Martín Carpena (21.15 horas/Movistar Deportes).

Al conjunto cajista le quedan por jugar cuatro partidos y para tener opciones de ser octavo tiene que ganar, como mínimo, dos de ellos. En función de los resultados de sus rivales directos puede que necesite hasta tres, por lo que no fallar hoy es imprescindible. Uno de esos equipos que también aspira a quedarse con esa última plaza que permite luchar por el título es el cuadro andorrano.

El Unicaja es noveno con 15 victorias y 17 derrotas, mientras que los de Ibon Navarro son undécimos, con 14 partidos ganados y 18 perdidos, es decir, justo uno por detrás. Una victoria verde hoy en el Palacio de los Deportes le permitiría al equipo dar un importante paso adelante y además dejar casi en la lona a uno de los rivales que pelean por la octava plaza. En caso contrario, si los del Principado consiguen asaltar el feudo malagueño, igualarían en la tabla al Unicaja y además podrían superarle si vencen por más de tres puntos, ventaja por la que ganaron los cajistas en el partido de la primera vuelta en el Polideportivo de Andorra.

Los jugadores saben que no pueden volver a tener una actuación como la que firmaron el sábado en Murcia si quieren doblegar a un Andorra siempre correoso. La desconexión sufrida en el segundo cuarto, que aprovechó el UCAM para sentenciar el partido, no puede repetirse. El equipo es consciente que debe sacar esta complicada situación adelante y, además, deberá hacerlo con los mismos hombres que han jugado en estas últimas jornadas. Gal Mekel, Yannick Nzosa y Carlos Suárez -baja para el resto de la temporada- no podrán ayudar a los suyos a lograr un triunfo que cambie la dinámica y le devuelva al octavo puesto.

Por su parte, el MoraBanc Andorra aterrizó este martes en Málaga con la baja por coronavirus de Clevin Hannah, a la que se unieron las de Jelinek y Kulvietis tras someterse a un nuevo test una vez llegados a la Costa del Sol. Su entrenador, Ibon Navarro, tuvo buenas palabras para el conjunto verde en la previa del choque: «Unicaja siempre es Unicaja. Cuenta con jugadores con mucho talento y con un entrenador como Fotis Katsikaris que sabe llevar el equipo en estas situaciones. Son el principal aspirante a jugar el play off entre los equipos que luchan por la octava plaza».

Los procedentes favorecen a los intereses del Unicaja. En diez visitas del Andorra a Málaga solo ha conseguido ganar en una ocasión, en la temporada 93-94 cuando los cajistas aún jugaban en el pabellón de Ciudad Jardín (76-86). El último enfrentamiento en el Martín Carpena fue en la Copa del Rey 2020, saldado con un triunfo local aplastante (92-59). No estaría de más repetirlo.