Al Unicaja se le acaban las opciones de entrar en play off y ahora tendrá que enfrentarse a Baskonia para poder seguir vivo en la lucha por la octava plaza, tras los malos resultados cosechados en las últimas jornadas. El entrenador cajista, Fotis Katsikaris, ha analizado como afronta el equipo el encuentro del domingo: "La fortaleza mental es clave, la de cada uno de los jugadores y como grupo. Por eso he dicho que tenemos que pensar en explotar nuestras virtudes más que pensar en nuestras carencias, en lo que no somos capaces o no podemos hacer. Tenemos que enfocarnos en nuestras virtudes y jugar un buen baloncesto".

"Cuando pierdes un partido y llega el siguiente tienes ganas de recuperar sensaciones e intentar ganar. Sabemos que Baskonia es un equipo de los mejores de la Liga, un buen equipo, con mucho físico y mucha velocidad. Un equipo que aprovecha su defensa y mete muchos puntos en contraataque", declaró sobre el conjunto vasco. "Tenemos que cuidar mucho el balón, porque ese es su estilo de juego, campo abierto, son muy buenos en finalizar y tirando de tres, tenemos que tener mucho cuidado, buen balance en ataque y compartir bien el balón. Luego por supuesto hay que defender bien y controlar el rebote. Nosotros creemos en las virtudes que tenemos como equipo e intentar hacer un buen partido, 40 minutos solidos", apuntó.

El entrenador heleno ha admitido que necesitan "consistencia en nuestro juego durante 40 minutos" y que tanto él como los jugadores son conscientes de las virtudes y calidad que tienen. "Hay momentos que defendemos bien que ponemos el cuerpo, pero hay momentos en los que nos desconectamos y tenemos que estar atentos porque Baskonia es un equipo que castiga mucho los errores. Si queremos tener opciones lo primero es una actitud muy dura". A lo que ha añadido: "Debemos salir con confianza y concentración. Luego tenemos que tener consistencia en nuestro juego, evitar las lagunas y las desconexiones que sufrimos y a veces nos cuestan los partidos. Es la única manera de tener opciones de ganar".

Con respecto a las bajas de Baskonia ha dicho que es un equipo que está acostumbrado a jugar partidos consecutivos sin entrenar y "tienen jugadores con experiencia y físico para ellos". Aunque han sufrido bajas por Covid en las ultimas semanas y aun es duda la participación de un jugador importante como Peters, Katsikaris ha preferido no confiarse y esperar a ver "como se desarrolla el partido".

Por último, el técnico cajista ha analizado las opciones de los malagueños de cara a playoffs. "Estamos en una situación complicada como toda la temporada. Últimamente hemos sufrido derrotas que se podían evitar y podríamos estar mejor en la clasificación, pero el baloncesto y nuestra Liga es así de dura, hay que estar preparado para cada partido", admitió Katsikaris, aunque también apuntó que están concentrados para el partido del domingo para intentar ganar y que lo más importante es "jugar bien y demostrar carácter como equipo competitivo. Aprovechar las opciones que nos quedan en el calendario para ganar y clasificarnos para el play off".