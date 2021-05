A solo tres jornadas para el final de la Liga Regular, la situación del Unicaja es límite. Ni siquiera ganando los tres partidos que le quedan (visitas al Baskonia y al Acunsa y partido contra el Real Madrid en el Carpena) tendría asegurada su presencia en la Fase Final por el título. El MoraBanc Andorra, el último equipo en llevarse la victoria del Palacio, es el que ahora tiene la ventaja de depender de sí mismo para acabar octavo la Liga.

Desde la ya lejana temporada 2012/2013, con Jasmin Repesa como entrenador del Unicaja, el equipo cajista no ha faltado nunca a la lucha por el título con los 8 mejores. Aquella temporada, el equipo se quedó fuera por el basket average particular con el Obradoiro. Ambos conjuntos terminaron la Fase Regular con un balance de 18 victorias y 16 derrotas, pero el conjunto gallego tenía a favor que había vencido en Málaga en la primera vuelta por 6 puntos (70-76), mientras que el Unicaja venció en Galicia por 4 (65-69). Esos dos puntos de diferencia hicieron que el conjunto gallego terminara por delante en la clasificación dejando a los verdes fuera del play off. Fue la última vez que los verdes vieron por la tele la lucha por el título, algo que el Unicaja de Katsikaris tratará de que no se repita dentro de poco más de una semana.

Repesa dejó aquel verano de 2013 el Unicaja, al que llegó desde el Zalgiris Joan Plaza. La temporada 12/13, el equipo acabó en cuarta posición, lo que permitió regresar al play off como cabeza de serie. En los cuartos de final, el Unicaja se impuso al Herbalife Gran Canaria en una serie muy disputada que se resolvió gracias al factor cancha en el Carpena (2-1). En semifinales, se aguantó el tipo ante el todopoderoso Real Madrid, que necesitó 4 partidos para eliminar 3-1 a los verdes.

La temporada siguiente, 14/15, el Unicaja finalizó tercero, con 25 victorias y 9 derrotas, empatado con el segundo, el FC Barcelona, lo que le llevó a enfrentarse al Baskonia, al que superó en cuartos de final 2-1. En semifinales esperaba el FC Barcelona en una de las eliminatorias más emocionantes que se recuerdan. Tras caer con contundencia en el Palau (91-60 y 91-70), la eliminatorio viajó al Carpena, en donde el equipo igualó la serie (89-84 y 77-66). El Unicaja finalmente cayó en Barcelona por 77-74 en el quinto partido.

La temporada 15/16, el equipo tuvo un comienzo irregular, para acabar remontando hasta la sexta plaza al final de la Liga Regular. Se enfrentó al Valencia Basket en cuartos. Los valencianos ganaron el cruce por 2-0 (79-75 y 59-88).

La 16/17, el equipo de Joan Plaza terminó en cuarta posición. En cuartos de final se midió al Iberostar Tenerife, al que superó por 2-1. En semifinales esperaba el Real Madrid, contra quienes se estuvo a punto de dar la sorpresa en 2 de los 3 partidos, pero que remataron el cruce con un rotundo 3-0.

La 2017/2018, la última de Plaza en Málaga, el equipo fue séptimo de la Liga Regular, midiéndose en cuartos al Baskonia, que no dio opción a los verdes (2-0) terminando con la «era Plaza» en el Unicaja.

Luis Casimiro fue su sustituto a partir de la 18/19. El equipo fue quinto, enfrentándose al Valencia Basket. En los cruces, el Unicaja tomó la delantera al ganar en Valencia (78-85) de la mano de un excelso Milosavljevic (29 puntos). Sin embargo, los valencianos hicieron valer su condición de favoritos y ganaron en el Carpena (69-76) y en el tercer y decisivo choque (79-76).

La pasada temporada 19/20, la de la pandemia, la ACB se cortó en marzo y se reanudó con una fase final excepcional en Valencia con los 12 primeros clasificados en el momento de la suspensión. El Unicaja se jugó el pase a semifinales frente al Baskonia en un partido intenso que se resolvió a favor de los vascos por un punto en la prórroga.

Por delante, ahora, tres partidos en 8 días contra Baskonia, Acunsa y Real Madrid para intentar seguir la racha y no perder el tren del play off. Está difícil, pero no imposible.