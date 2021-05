Fotis Katsikaris estaba muy contento tras acabar el partido en el Buesa Arena. Los verdes siguen vivos en su objetivo de jugar el play off por el título y cierran en Vitoria, además, una mala racha de juego y resultados con un triunfo de mucho prestigio. Katsikaris ofreció su análisis de lo visto en los 40 minutos del Buesa Arena. "Estoy muy contento con esta victoria por cómo hemos jugado de principio a fin. Somos un equipo con muchos altibajos, con momentos buenos y rachas malas que muchas veces nos perjudican e impiden ser más sólidos. Esta vez jugamos con mucha paciencia, con consistencia, con concentración... Tuvimos buen equilibrio", dijo el técnico cajista.

Katsikaris reconoció la importancia del triunfo no solo por lo deportivo. "El equipo necesitaba una victoria así después de varias derrotas y malas sensaciones. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo y por la victoria. Tiene mérito ganar aquí en unas circunstancias psicológicas malas. Desde que cogí el equipo, mi objetivo era ser sólido, sacar las virtudes de cada jugador. Sabemos las carencias que tenemos. A veces ganamos y a veces no, pero en una situación mala anímica, jugamos esta vez un partido muy sólido para ganar a un gran equipo como el Baskonia", reflexionó

Katsikaris no quiso echar cuentas para el play off. "Yo quiero que ganemos el martes y el domingo para terminar la temporada ganando. No podemos pensar en más cosas, porque no depende de nosotros. En Donosti buscaremos la victoria y contra el Madrid, el fin de semana, igual. Si merecemos estar en el play off, estaremos. Si no, no. Esta Liga pone a cada equipo donde lo merece", finalizó.

Uno de los jugadores más destacados del Unicaja, el ala-pívot Tim Abromaitis, también pasó por sala de prensa: "Estamos contentos por ganar este partido. No sé si valdrá para el play off, pero jugamos bien en defensa, en rebotes. Jugamos bien y dimos buenas sensaciones. Merecimos la victoria", dijo el jugador norteamericano.