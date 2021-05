Fotis Katsikaris se mostró contento a medias, tras el triunfo de su equipo este martes en el San Sebastián Arena. "Cada partido tiene una preparación diferente. Mi equipo hoy no tuvo la concentración que tenía que tener. Somos el equipo que comete menos pérdidas de la Liga y perdimos 18 balones. La mayoría de ellos por relajación, por no movernos, por no leer su defensa. Ha sido una primera parte con muchos fallos de los dos equipos. Nos cogieron 12 rebotes ofensivos. Esperaba una reacción del equipo en la segunda parte, defender mejor, evitar las pérdidas y ejecutar mejor nuestro juego que en la primera parte. Ganamos por el talento individual de nuestros jugadores. Me quedo con la victoria y nada más", sentenció el preparador heleno.

También compareció en la sala de prensa Jaime Fernández, uno de los más destacados del equipo en la pista del Acunsa. "Fue un partido que jugamos sin mucha soltura, ellos sabíamos que podían hacer un buen partido. Nos costó, pero hay que darle valor a ganar fuera de casa, que en la Liga Endesa es muy complicado. Estamos contentos por la victoria. Nos queda un partido más para seguir peleando por el play off y vamos a por ello", finalizó.