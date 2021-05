El Unicaja y sus aficionados estarán hoy muy pendientes de lo que ocurra a partir de las 18:30 horas en el Pabellón Olímpico de Badalona en un Joventut-MoraBanc Andorra en el que el club de Los Guindos se juega buena parte de sus opciones de clasificarse para el play off por el título.

Los verdes, tras ganar el martes en San Sebastián, son ahora mismo octavos en la tabla, con 17 victorias, una más que el MoraBanc Andorra (16), aunque los de Ibon Navarro tienen un partido menos, este que juegan hoy en la pista del Joventut. El equipo cajista necesita una derrota de los andorranos para mantenerse en la zona del play off y depender de sí mismo la última jornada en la lucha por entrar en los cuartos de final por el título.

La derrota hoy del MoraBanc supondría que el Unicaja encararía la última jornada con un triunfo de ventaja sobre los andorranos. De esta manera, el equipo verde no tendría que estar pendiente de ninguna otra pista en su duelo final, que tampoco será nada fácil, por cierto, ya que en frente estará nada más y nada menos que el líder de la competición, el Real Madrid.

Lo cierto es que Badalona es una pista siempre complicada para cualquier visitante y no se puede descartar que la carambola le salga positiva al Unicaja. Es verdad que el Joventut, séptimo, no está apurado en la clasificación y tiene los deberes hechos desde hace ya algunas jornadas, con el puesto de play off asegurado, pero las últimas derrotas del San Pablo Burgos le han colocado al alcance de la sexta plaza de los castellanos y es un premio muy goloso como para no luchar por él en estas dos últimas entregas de la Liga Regular. Y es que hay mucha diferencia entre cruzarse en cuartos de final con el Barça (el que termine séptimo clasificado) o frente al Tenerife (el que acabe sexto). Una victoria separa ahora en la tabla al Joventut (19) y al Burgos (20), por lo que este partido contra el Andorra es clave para los catalanes en su objetivo de última hora de subir una plaza más en la Liga.

El peor escenario posible sería que el MoraBanc asaltara el Olimpic y sumara también esta noche 17 victorias, tras esta penúltima jornada liguera. En ese caso, se posicionaría en la clasificación por delante del Unicaja al tener el average particular ganado con el equipo de Fotis Katsikaris. Eso haría que el Unicaja siguiera con opciones de clasificarse para el play off la última jornada, pero ya no dependería solo de ganar al Real Madrid, además de superar a los blancos necesitaría que el propio MoraBanc cediera en su último partido de Liga, frente al Acunsa Gipuzkoa ya descendido, en su pista del Principado de Andorra.

Toca sacar la calculadora y echar cuentas, pero sobre todo confiar en una ayudita del Joventut.