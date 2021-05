Las opciones de play off de Unicaja pasan por tumbar al Real Madrid en la última jornada de la temporada regular, ya que de no hacerlo los malagueños necesitarían que Morabanc Andorra, Herbalife Gran Canaria y Baxi Manresa perdieran sus respectivos encuentros. Fotis Katsikaris sabe que "es un reto muy grande para el equipo". "Intentar ganar al mejor equipo de la liga y uno de los mejores de Europa no es fácil. Aún así, con tantos altibajos y unos resultados que podrían ser mejores hemos conseguido ganar los dos partidos en País Vasco ante Acunsa y Baskonia, y ahora tenemos este reto".

"Va a ser complicado, el Madrid es un equipo que, a parte de los problemas que acarrea, tiene un carácter tremendo como grupo y está superando sus problemas como equipo. Por supuesto tiene la calidad y defiende muy bien y hay que hacer un partido casi perfecto para tener opciones en los últimos minutos, para tener opciones para ganar", apuntó el entrenador sobre el partido del domingo.

Sabe que el conjunto de Pablo Laso, aunque tenga asegurada la primera plaza, no va a relajarse. "Este es un equipo con muchísima trayectoria, ya hemos visto de lo que han sido capaces en la serie contra Anadolu Efes, con tantos problemas y siempre es un equipo que compite. Tienen gran gen competitivo y jugadores con mucha personalidad, a parte del talento, y en cualquier momento te pueden romper el partido", ha declarado Katsikaris.

"Yo creo que la gente tiene que estar animada, con mucha motivación porque después del partido de Andorra parecía que no teníamos ninguna opción o muy pocas. Pero siempre es bonito jugar este tipo de partidos, jugar en casa y contra un gran rival, yo creo que no tenemos que tener ninguna presión extra", ha apuntado sobre la motivación de los jugadores, a lo que ha añadido: "tenemos que hacer nuestro juego, tener fe y creer en nosotros como grupo. Vamos a necesitar meter, ellos defienden muy bien, son la mejor defensa de la liga, uno de los que mejor defienden en Europa y no será solo suficiente nuestra defensa también tendremos que anotar mucho".

"Siempre te motiva jugar contra un gran equipo con grandes jugadores, no hay ninguna razón para estar ansiosos, repito, hay que salir y jugar nuestro juego, evitar errores que ellos nos puedan castigar, hacer un esfuerzo colectivo en rebote y hacer las cosas muy muy bien", ha dicho acerca de posibles nervios por la relevancia del encuentro, aunque también ha hablado de la necesidad de que "todos lo jugadores aporten algo al equipo" y cree que "todos están pensado en el domingo y en aportar al equipo, ya sea un rebote o un buen bloqueo".