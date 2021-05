El Unicaja pone punto y final a una de las temporadas más lamentables de su historia reciente. El conjunto malagueño dependía de sí mismo para estar en el play off, pero para ello tenía que ganar en el Carpena al Real Madrid y no lo consiguió. Los blancos, que llegaban sin jugarse nada, dieron vida hasta los últimos instantes a los de Katsikaris, que incluso llegaron a tener posesión para ganar o mandar el partido a la prórroga, pero Brizuela falló la canasta clave. Los de Los Guindos no cumplieron con su parte del trabajo, sus rivales no fallaron y cierran así una campaña nefasta, donde no jugarán las eliminatorias por el título ocho años después, uniendo este fracaso al de no colarse entre los ocho mejores de la Eurocup.

El conjunto blanco empezó como un ciclón en ataque y ya en los primeros minutos abrió diferencias importantes gracias al acierto en el tiro exterior (2-11). Jaycee Carroll estaba en modo ametralladora y antes de terminar el cuarto inicial se colocaba ya con 13 puntos -3/3 en triples- (6-17). Las cosas marchaban realmente mal para los de verde, a la par que en otros pabellones sus rivales comenzaban a hacer los deberes, obligándoles a no fallar. Con los visitantes doblando en el marcador (10-20) llegó el tiempo muerto a menos de tres minutos para finalizar el primer cuarto que hizo reaccionar al equipo de Los Guindos. Se colocó a solo cinco puntos (17-22), pero un triple de Vukcevic bajó los ánimos para poner el broche a los 10 minutos de apertura (17-25).

El conjunto malagueño se jugaba todo en este partido, y en algunos momentos, viendo la actitud en defensa, parecía que la cosa no iba con ellos. Los de Laso seguían haciendo daño desde el triple -7/10- y volvían a elevar la diferencia por encima de los 10 puntos (22-33). La distancia se fue hasta los 15 puntos (24-39) y ahí llegó la jugada que metió de nuevo al Unicaja en el partido.

Rudy Fernández cometió falta sobre Brizuela mientras lanzaba desde el triple, los colegiados la interpretaron como antideportiva tras verla en el monitor y el mallorquín se autoexpulsó al ver la técnica por sus protestas. Brizuela aprovechó los tiros libres y luego con un triple apretó el electrónico (32-39). La diferencia se fue limando hasta los tres puntos (39-42) y Carlos Alocén, de nuevo desde la línea de 6,75, dejó el resultado en 39-45 al descanso.

El Unicaja llegó vivo al intermedio, solo seis abajo después de haber perdido hasta por 15, pero no fue capaz de completar la remontada. Los de Pablo Laso aplacaron el intento verde y nada más salir de vestuarios volvieron a poner 10 puntos de tierra de por medio (39-49). El intercambio de errores en ambos lados de la pista mantenía estable la ventaja blanca, que en estos minutos estaba liderado por un Laprovittola que estaba haciendo lo que le daba la gana. El ataque de los madrileños jugaba al ritmo que el argentino imponía. En el Unicaja era Bouteille el que tomó la responsabilidad y sostuvo a los de verde.

Al final del tercer cuarto, nueve abajo el Unicaja (62-71), que pese ir siempre por detrás en el partido llegó con opciones de lograr una remontada que el metiera en el play off. En esos momentos los de Katsikaris ya sabían que no tenían más remedio que ganar para mantener la octava plaza.

No quería rendirse el conjunto de Los Guindos. Un triple de Francis Alonso hacía crecer la esperanza con un triple que ponía a seis al Unicaja (69-75). Los costasoleños fueron creyendo cada vez más en sus posibilidades a medida que se iban acercando en el electrónico. A 2.41 para el final, Thompson colocaba al Unicaja a tres (83-86). Y de nuevo desde el triple igualaba la contienda el costamarfileño (86-86). El parcial era de 13-2....

Con 88-89, Deon Thompson, héroe hace unos instantes, se convirtió en villano. Falló dos tiros libres que impidieron al Unicaja situarse por delante. Tampoco estuvo fino, algo inusual, Carroll desde la línea de personal. Erró uno y dejó a los malagueños con la última posesión para igualar o ganar el partido (90-92). Brizuela, tras tiempo muerto, no acertó y dilapidó las opciones cajistas. Al final, 90-96.

El Unicaja se va de vacaciones con un panorama incierto. Sin presidente aún y sin saber con seguridad de qué irá el próximo proyecto deportivo. Tampoco está garantizada la continuidad de Katsikaris ni de muchos jugadores que han dejado mucho que desear en los últimos meses. El verano será muy largo en las oficinas de Los Guindos, hay mucho trabajo por hacer.