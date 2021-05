Fotis Katsikaris habló este lunes por primera vez, tras confirmarse la pasada semana su renovación en el banquillo del Unicaja de cara a la próxima temporada. El técnico griego se mostró ilusionado ante el proyecto que tiene por delante, repitió una vez más que la mejora física de la plantilla será una de las claves de cara al próximo curso y apeló a la afición, deseando que vuelva al Carpena para ser el "sexto hombre" del equipo.

Katsikaris habló en primer lugar del acuerdo al que ha llegado con el club de Los Guindos para seguir al frente del banquillo verde. "Estoy muy feliz con el acuerdo al que hemos llegado con el club para seguir aquí dos temporadas. Me siento con una gran responsabilidad de recuperar la esencia de lo que significa el Unicaja de Málaga en el baloncesto español y europeo. Soy muy optimista con que vamos a hacer un muy buen equipo para competir conrtra todos. Estoy con muchas ganas y más motivado por cómo hemos terminado esta temporada, tan complicada y difícil, en la que no se pudo conseguir lo que la gente esperaba".

El preparador heleno sabe que tiene un mercado estival con mucho trabajo por delante: "Hay sintonía entre el club y el entrenador en la filosofía de lo que queremos del equipo. Agradezco mucho la confianza que me ha demostrado el club para hacer un proyecto de dos años, no solo de una temporada. Yo tengo ya personalmente de primera mano el saber dónde podemos mejorar y qué jugadores podemos traer para hacer un grupo fuerte, con mucha ambición, un grupo con hambre y con carácter. Quiero un equipo que pueda competir contra cualquiera. Los jugadores que van a venir este verano, junto con los que ya tenemos, formarán un grupo fuerte, con buena mentalidad, que estará preparado cada partido para dar guerra y dar todo lo que cada uno tiene. Creo que será un año maravilloso".

Katsikaris sabe lo que quiere para su Unicaja 21/22: "Quiero un equipo que juegue un baloncesto muy dinámico, para lo que es necesario algo que es muy obvio, que es mejorar nuestro físico. Quiero una química entre talento, físico y atlético. Necesitamos esos ingredientes. Tenemos que aspirar a lo grande. Somo un equipo que tiene que volver a ser competitivo en las tres competiciones que vamos a disputar. Intentar llegar a lo más alto posible. Es muy pronto porque no sabemos la plantilla que vamos a tener, pero la filosofía es traer jugadores con ilusión, que ayuden al equipo a mejorar y hacer un salto de calidad en lo físico y en lo deportivo", reiteró.

El entrenador del Unicaja no se olvidó de esa afición tan molesta en los últimos meses por los malos resultados y la mala imagen del equipo. "A los aficionados esperamos recuperarlos para que sean un factor importante para nosotros, ser nuestro sexto jugador, arropando el equipo. Tengo ganas de vivir ese ambiente que he vivido como técnico de otros equipos cuando he venido a Málaga, pero ahora como técnico de la casa. Quiero que cada aficionado del Unicaja esté orgulloso del equipo. Queremos recuperar la alegría y el orgullo de los aficionados. Entiendo que la afición esté descontenta y que esté cabreada, porque no hemos cumplido los objetivos y es culpa de todos. Nosotros este verano tenemos que hacer una reflexión y volver con una mentalidad más fuerte. Tenemos que recuperar la alegría y el orgullo de nuestros aficionados por el equipo. Que estén felices por ese gen competitivo que el equipo tiene que tener", finalizó.