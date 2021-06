Ismael Tamba, Francis Alonso, Yannick Nzosa y Rafa Santos ya tienen su nombre en el panel de Los Guindos que recoge a todos los jugadores que han debutado con el primer equipo en las dos últimas temporadas, un reconocimiento que no se pudo realizar en el curso anterior debido a las restricciones derivadas del coronavirus.

En el acto, acompañando a los cuatro canteranos, han estado presentes el Gerente del club, Francisco Sáez; el director deportivo, Manolo Rubia; y el director de Cantera, Ramón García; quienes les han entregado a los jugadores una fotografía de cada uno de ellos en su partido de debut con el primer equipo. Una vez concluido, han descubierto sus nombres en el panel de Los Guindos.

Ismael Tamba (ala-pívot, 1,99 m.) debutó con 18 años y 5 meses el 18 de enero de 2020 en la pista del Coosur Real Betis (66-88), anotando su único tiro de campo, un triple. Esta temporada ha jugado cedido en el CB Marbella, en LEB Plata. "Es un día que siempre voy a recordar, por aquel entonces había público, jugábamos en un pabellón en el que, aunque íbamos como visitantes, había algunos de nuestra afición y, al meter el triple, todo el mundo se vino arriba, se volvió loco... y yo también. Fue un momento de mucha euforia para mí, un sueño cumplido desde chiquitito que venía con mis padres a ver al Unicaja. He querido aportar algo en el club y me encantó, no lo voy a olvidar nunca. Si miras el panel, hay muchos nombres que son talentazos, gente muy importante, además de mis tres compañeros… es un orgullo", señaló Tamba.

Francis Alonso (escolta, 1,91 m.) debutó esta temporada con el primer equipo tras disputar el curso anterior entre el Montakit Fuenlabrada y el Liberbank Oviedo (LEB Oro), en donde jugó tras finalizar su ciclo universitario en Greensboro (EEUU). Así, en su debut con 24 años y 3 meses, anotó 8 puntos en la derrota en la primera jornada de la temporada 2020/21 en la cancha del Joventut de Badalona (81-73). "Recuerdo el hecho de llegar ante el Joventut tras haber tenido una buena pretemporada a nivel personal, el tener esas ganas de cara al debut… Hubo un poquito de nervios pero ha sido un camino muy largo. He estado aquí toda mi vida prácticamente, se cumplió un sueño y un objetivo que siempre tuve desde pequeño. Es una imagen y una muestra del trabajo, gracias al cual los sueños se consiguen", apuntó Alonso.

"Esta es una lista de jugadores muy importantes para este club, con mucho talento. En mi último año en Unicaja ya estaba esa pared y siempre me acuerdo de mirar para arriba y ver esos nombres y decir 'ojalá que algún día mi nombre pudiera estar ahí'. Es un sueño para mí, estoy muy orgulloso de todo este trabajo y de esta etapa que ha sido en Unicaja, y espero que lo siga siendo y que sigamos cumpliendo nuevos objetivos", concretó el escolta malagueño.

Yannick Nzosa (pívot, 2,08 m.) hizo su debut con el primer equipo con 16 años, 10 meses y 12 días, convirtiéndose en el 2º jugador más joven en lograrlo con el Unicaja, posición que le arrebató semanas después Rafa Santos. En su estreno, Nzosa fue clave en la remontada en la pista del MoraBanc Andorra (78-81), anotando 10 puntos, capturando 3 rebotes y colocando 2 tapones para 14 de valoración. "Mi primer partido recuerdo que fue un día muy especial, era un momento muy difícil para el equipo, en el partido contra el MoraBanc Andorra, con muchos lesionados. No esperaba debutar ese día… y al final el entrenador me puso. Tenía una presión increíble en el campo, pensaba en que me tenían que cambiar porque no aguantaba… pero mis compañeros me ayudaron muchísimo y al final ganamos. Fue un día muy especial, porque le di algo al equipo y todos mis compañeros estuvieron felices conmigo. Es un buen recuerdo para mí. Ahí empecé a crecer como jugador y ahora quiero seguir en este camino", indicó Nzosa.

Por último, Rafa Santos (base, 1,85 m.) debutó con el primer equipo con 16 años, 10 meses y 10 días, adelantando en tan solo dos días a Yannick Nzosa, convirtiéndose así en el 2º jugador más joven en estrenarse con el Unicaja, solo por detrás de Pablo Sánchez (16 años y 9 días). En su puesta de largo, en el Carpena ante el Germani Brescia en la fase regular de la 7DAYS Eurocup (86-69), anotó el único tiro que intentó. "Al principio me llamaron para ayudar al equipo y lo veía como una oportunidad de que la gente me viese. Al final, en los ultimos segundos del partido, vi que Luis Casimiro me llamó, y fui corriendo con muchos nervios y presión… pero salieron las cosas fantásticas. En el último segundo metí esa canasta y me vinieron todos a felicitar. Fue un momento inolvidable de mi vida. Es un orgullo poder estar junto a ess clase de jugadores, con este talento. Eso simboliza que aquí con el trabajo y el esfuerzo se puede llegar a conseguir lo que hemos logrado", subrayó Santos.