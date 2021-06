El Unicaja 2021/2022 es por ahora solo un lejano proyecto con muy pocas certezas y muchas incógnitas. Se sabe que Fotis Katsikaris va a ser el entrenador y que media plantilla será nueva después del fiasco vivido esta campaña por los verdes.

No menos de 5 fichajes llegarán durante las próximas semanas al club de Los Guindos para rearmar un róster con muchas carencias. Habrá refuerzos para todas las posiciones del campo: base, perímetro y juego interior.

Sin conocer todavía exactamente los parámetros presupuestarios en los que se moverá el Unicaja en este próximo mercado estival, sí hay ya algunas decisiones consensuadas entre el todavía director deportivo, Manolo Rubia, y el entrenador’.

Y es que para los rectores cajistas hay dos fichajes que se consideran claves de cara al próximo curso. Dos apuestas que se llevarán una parte importante del presupuesto con el que finalmente cuente el club para salir al mercado: un base y un pívot.

La posición de base ha sido un quebradero de cabeza estos últimos años en el Unicaja. Desde aquella pareja solvente Granger-Markovic de hace ya seis temporadas, no ha vuelto a haber una dupla de semejante calidad en el equipo verde. Alberto Díaz está asentado como un gran director de juego, pero no hay manera de acertar con su pareja de «baile». Gal Mekel parecía un perfecto complemento para el canterano, pero las continuas lesiones del internacional israelí han desembocado en que el club no active la cláusula de ampliación de su contrato para la próxima temporada.

Ahora el gran objetivo es encontrar en el mercado un base puro, un director de juego más que un finalizador, un buen pasador con capacidad de hacer mejores a sus compañeros. Es evidente que habrá que gastarse varios miles de euros en esta apuesta, pero es que acertar con el nuevo base se antoja clave para la viabilidad deportiva del próximo proyecto cajista 21/22.

El otro gran fichaje en el que el Unicaja no puede fallar este mercado estival y al que habrá que destinar otra buena partida presupuestaria es el del pívot titular. Con Yannick Nzosa con contrato en vigor y con la duda de si Rubén Guerrero estará en la plantilla el próximo curso o saldrá cedido (está previsto renovar su contrato en las próximas semanas), el equipo necesita un «center» de muchísimos quilates para ser el pívot referente del equipo.

Para este puesto se busca ya un jugador interior puro, con muchos centímetros, con capacidad para rebotear en ambos lados de la pista, intimidador y buen defensor. Un jugador físico y atlético, justo lo que más ha echado en falta el equipo este curso recién concluido.

Sin problemas de cupos (solo Abromaitis tiene condición de extracomunitario en los jugadores con contrato en vigor para la próxima campaña), el mercado americano será un buen nicho en el que buscarán Katsikaris y la dirección deportiva ese «hombre grande» que debe darle al equipo el necesario salto de calidad para su juego interior-

Habrá que fichar también un alero, un ala-pívot, quizás un exterior más y otro «cinco», si Guerrero no sigue. Muchos refuerzos, pero con el base y con el pívot titular no se puede fallar. Acertar con ellos será clave para que el Unicaja vuelva a ser un equipo competitivo.