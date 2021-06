El Unicaja infantil femenino ganó su partido de octavos de final del Campeonato de España de Marín frente al Uni Córdoba por 75-69, por lo que las chicas de Javier Pérez Reyes se jugarán este miércoles una plaza en las semifinales del Nacional ante el Movistar Estudiantes, uno de los equipos aspirantes a la lucha por las medallas.

Las de Los Guindos, que eran favoritas, no dejaron escapar la ocasión de colarse entre los 8 mejores equipos de España, con una victoria sufrida frente al cuadro cordobés, que no se fraguó hasta el último cuarto. Las verdes dominaron en la primera parte, pero se complicaron el partido tras el descanso y no cerraron su pase a cuartos de final hasta el último periodo. Las máximas anotadoras del equipo de Los Guindos fueron Ana Paloma Skog, con 15 puntos, Adriana Romero, con 14 y Paula Falcón, con 11.

El partido de cuartos de final frente al Movistar Estudiantes se jugará este miércoles a las 12:30 horas.

La cruz de la jornada, en clave cajista, llegó en el Campeonato de España infantil masculino de Betanzos. Los de Manolo Bazán no pudieron desquitarse de la derrota de hace unas semanas en la final del Campeonato de Andalucía de La Línea y aunque estuvieron muy cerca de la victoria, cedieron en el derbi andaluz ante el Real Betis por 82-76 en los octavos de final.

Los cajistas entraron en el último cuarto con 10 puntos de ventaja, 52-62 y el partido bastante controlado, pero el rival vio el aro muy grande en esos 10 últimos minutos, anotó 30 puntos y le dio la vuelta al partido a tiempo de lograr el billete a cuartos de final.

Un parcial de 23-7 en los 7 primeros minutos del cuarto periodo puso al Betis 6 por delante, 75-69, a 3:04 del final. Un triple de Manu Trujillo, a 50 segundos del final, colocó el 77-76, que dio esperanzas a los de Los Guindos de poder acabar ganando el partido, pero el rival no perdonó y se coló en cuartos de final, mientras que los verdes ya están eliminados de este Campeonato de España infantil de Betanzos.

Los máximos anotadores del conjunto cajista fueron Manu Trujillo, con 20 puntos, y Miguel Martínez, con 19. El más valorado fue Kelli Dike, que sumó 23 créditos.