Turno desde este jueves en el Campeonato de España para el Unicaja en categoría júnior. Los equipos masculino y femenino, ambos campeones de Andalucía, competirán por el título en Granada (masculino) y Punta Umbría (femenino). Las chicas comenzarán este jueves 24 de junio mientras que los chicos lo harán del día siguiente, el viernes 25.

Los chicos de Antonio Herrera forman parte del Grupo C de la competición junto al Club Joventut de Badalona (2º Cataluña) y el Canterbury Academy (2º Canarias), disputando sus encuentros en Granada. El Fundación Bilbao Basket (2º País Vasco), quien también formaba parte del grupo, no disputará el torneo al detectarse un positivo en el equipo, por lo que empezará el campeonato un día más tarde.

El calendario es el siguiente: Viernes 25. UNICAJA ANDALUCÍA – Canterbury Academy (18:15 horas, en el Palacio de los Deportes) y sábado 26. Club Joventut Badalona – UNICAJA ANDALUCÍA (18:15 horas, Pabellón Veleta)

El domingo 27 se disputarán los octavos de final, enfrentándose el 1º del Grupo C al 3º del Grupo B, el 2º del Grupo C al 1º del Grupo H y el 3º del Grupo C al 1º del Grupo B. El lunes 28 se celebrarán los cuartos de final, disputándose las semifinales el martes 29 y el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, el miércoles 30.

Las chicas entrenadas por Ale García competirán en Punta Umbría (Huelva) en el Grupo D junto al Barça CBS A (2º Cataluña), el Movistar Estudiantes (2º Madrid) y el Institutos de Compostela Xunta de Galicia (2º Galicia). Su calendario es el siguiente: Jueves 24. UNICAJA ANDALUCÍA – Movistar Estudiantes (11:30 horas, pabellón Aljaraque).Viernes 25. UNICAJA ANDALUCÍA – Barça CBS A (11:30 horas, pabellón Hernández Albarracín) y sábado 26. Institutos de Compostela Xunta de Galicia - UNICAJA ANDALUCÍA (11:30 horas, Palacio de Deportes de Huelva)

A partir del domingo 27 se disputarán los octavos de final, enfrentándose el 1º del Grupo D al 3º del Grupo A, el 2º del Grupo D al 1º del Grupo G y el 3º del Grupo D al 1º del Grupo A. El lunes 28 se celebrarán los cuartos de final, disputándose las semifinales el martes 29 y el partido por el tercer y cuarto puesto y la final, el miércoles 30.

Todos los encuentros, tanto del Unicaja Andalucía Infantil masculino como del femenino, serán retransmitidos íntegramente en CanalFEB.