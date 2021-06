El Unicaja femenino de Ale García no estará en la lucha por las medallas del Campeonato de España júnior de Punta Umbría, tras perder este lunes contra el Perfumerías Avenida de Salamanca 46-54 en un apasionante duelo de cuartos de final que no se resolvió hasta el último cuarto.

Fueron 40 minutos jugados de poder a poder. La igualdad fue máxima ya desde el primer cuarto. A pesar de no tener un buen día en el tiro exterior y de que las castellanas estuvieron más activas en el rebote, el equipo cajista logró acabar por delante al final del primer cuarto, 14-13.

Siguió el equilibrio en el segundo acto, con un Unicaja que quiso correr y con un Perfumerías Avenida con un juego muy serio. Un triple de Noemí Ugochukwu puso al Unicaja 5 arriba, 27-22, dentro de los dos últimos minutos del primer tiempo. Al descanso, el marcador era favorable a las verdes 28-26.

Siguieron los problemas del Unicaja para anotar desde el perímetro en el arranque del tercer cuarto. Las salmantinas se colocaron en zona, corrieron en transición anotando canasta fáciles y amenazaron con romper el partido a poco más de 2 minutos del final del tercer cuarto, 33-42. Un triple de Andrea Guriérrez dio aire al equipo, que entró en los 10 minutos finales obligado a remontar, 36-44.

No hubo milsgro. El guión no varió con el paso de los minutos. Atacar la zona fue un suplicio porque las tiradoras cajistas no estuvieron inspiradas. La defensa funcionó, se mejoró en el rebote y eso mantuvo vivo al equipo, 43-49, mediado el último acto. Pero el partido acabó con triunfo cómodo de las salmantinas 46-54.

La máxima anotadora del Unicaja en el partido fue Andrea Gutiérrez con 18 puntos, la única que realmente vio aro con facilidad. Eva de Meyer aportó 8 puntos.

Hay que recordar que el Unicaja ha acudido a este Campeonato de España con un equipo de primer año. Excepto Jazmín Garibaldi, nacida en 2003, el resto de jugadoras son júniors de 2004, lo que hace todavía más meritorio haber luchado hasta el último segundo por estar en semifinales contra un rival formado por jugadoras un año mayores que las verdes.

Las salmantinas se medirán en semifinales con la gran revelación del torneo, el BF León, que eliminó en cuartos de final al Maresme catalán, uno de los máximos favoritos al triunfo final en esta cita en tierras onubenses.

En categoría masculina, el Unicaja de Antonio Herrera juega desde las 19:30 horas su partido de cuartos de final contra el Real Madrid en el Campeonato de España que se está disputando en Granada.