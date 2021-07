Darío Brizuela atiende a La Opinión desde la concentración de la selección española. El combinado dirigido por Sergio Scariolo se encuentra preparando los Juegos Olímpicos de Tokio y el escolta del Unicaja es uno de los 18 hombres que trabajan estos días para intentar ser uno de los 12 jugadores incluidos en la lista definitiva para viajar al país nipón. Para el donostiarra, que ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo verde este pasado curso, ya es una oportunidad el hecho de estar con un grupo que define como «una pasada».

En clave cajista, Brizuela asegura tener dos años más de contrato en Málaga al ser preguntado por su futuro y también tuvo buenas palabras para definir a Jonathan Barreiro, primer fichaje del Unicaja de este verano: «Es un jugador competitivo, tira bien de fuera, rebotea, es duro».

¿Qué tal los primeros días en la selección? ¿Cómo van los entrenamientos?

Bien, entrenando a gusto. Aprendiendo mucho, disfrutando con este gran grupo de jugadores.

Con este equipo, que ya lo ha demostrado en otros torneos, se puede pensar en volver a hacer algo grande en unos Juegos Olímpicos.

Sí, el grupo que hay es una pasada, llevan mucho tiempo jugando juntos. Con este equipo siempre tienes posibilidades. Les veo ahora entrenar en persona.

Y en lo personal, ¿se ve estando entre los 12 que finalmente vayan a Tokio?

Estaría bien, sería un buen premio. Si se me da la oportunidad... No pienso en mis opciones. Estoy aquí, intento entrenar duro, no estoy obcecado con eso. Entiendo que es la primera vez que estoy aquí.

Será además la despedida de un mito como Pau Gasol en un gran torneo con España, es bonito vivirlo. ¿Ha hablado con él estos días?

Estoy en los entrenos con él. No he tenido ninguna conversación así en particular. Es muy buena persona, está bien compartir equipo con él. Lo he seguido desde chico.

Otro jugador internacional, que ahora no está concentrado, es Jonathan Barreiro, nuevo fichaje del Unicaja. Han coincidido ya en la selección...

Sí, lo conozco desde hace mucho tiempo. Hablé con él ayer (por el martes). Ya era oficial. Estoy contento de que venga. Es buen amigo y buena persona, vamos a estar a gusto.

¿Qué cree que le puede aportar al equipo con respecto a lo que había la pasada temporada?

Es un jugador competitivo, tira bien de fuera, rebotea, es duro. Nos puede ayudar tanto de ‘3’ como de ‘4’. Es un jugador físico, es completo. Tiene mucha proyección.

Y hablando ya del Unicaja, ¿se queda?

Sí. A día de hoy sí. Tengo contrato por dos años. Hablé con Fotis el otro día, en principio soy jugador del Unicaja. Ya me pasó en Estudiantes, tienes contrato con un equipo pero en cualquier momento te puede cambiar la vida.

Entonces, se puede decir que va a ser uno de los estandartes de la nueva plantilla del Unicaja.

Ya te digo, tengo contrato por dos años. Lo otro (lo de ser referente de la plantilla) ya es decisión de Fotis...

¿Cómo ha vivido todo lo que ha pasado en el club en las últimas semanas? ¿Qué le parece el cambio de la Eurocup a la Basketball Champions League?

Es decisión del club. Como jugador, las acepto. Mi compromiso con el club es el que es, si creen que es mejor... Yo tengo que jugar, estoy contento. Los años que me quedan jugaré donde me pidan.

Aún es pronto para saberlo, pero con este cambio en el club, ¿cuáles son los objetivos del equipo para el próximo curso?

Es muy pronto, ni siquiera está la plantilla cerrada. Acaban contrato ahora muchos, estarán pensando qué plantilla hacer. El objetivo tiene que ser entrar en el play off y competir en la Champions.

Lo que es seguro es que en ese vestuario se va a hablar en español. Si no hay salidas, son siete internacionales por España.

Eso está muy bien, nos conocemos mucho. Es muy rico en un vestuario también jugadores de diferentes culturas, disfruté muchísimo esta temporada.

¿Le ha sorprendido la decisión del club con Adam Waczynski? ¿Había hablado con él?

No hablaba con él desde bastante. Sabía de la situación en la que estaba... da mucha pena. Es muy buen amigo.

Para terminar, volviendo a la actualidad, ahora está a las órdenes de Sergio Scariolo, conoce bien Málaga. ¿Cómo se encuentra con él?

Con Sergio Scariolo siempre he estado a gusto. Me exige mucho. Eso es lo que me gusta, que me diga en qué tengo que mejorar. Siempre lo he dicho, estoy muy agradecido.