De sufrir una lesión en el tendón de Aquiles a jugar una final de la NBA. De Unicaja a Milwaukee Bucks. Así ha sido el último año y medio del excajista Axel Toupane que está a una serie de ganar el que sería su mayor logro hasta el momento: el título de la NBA. El equipo del alero francés ha conseguido vencer a Atlanta Hawks por 4 a 2 en la final de la Conferencia del Este y jugará contra Phoenix Suns, campeones del Oeste, por ganar el anillo.

El camino de Toupane para llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. El jugador se lesionó el tendón de Aquiles con el Unicaja en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, lo que le obligó a estar tres meses de baja y que provocó el final de su vinculación con el club malagueño. El francés aprovechó el verano para recuperarse físicamente y fichó por el Estrasburgo, equipo en el que duró solo un mes por el contrato que había firmado y cuya libertad propició la llamada de Golden State Warriors para iniciar la pretemporada y, por el momento, probar.

La experiencia en San Francisco duró lo que fueron esos partidos previos a la temporada regular. El alero pudo llegar a compartir vestuario con estrellas como Stephen Curry o Draymond Green y jugó dos partidos con ellos en los que tuvo poco protagonismo y pocos números: algo más de 7 minutos, 2,5 rebotes y 0,5 asistencias. Tras este paso fugaz por la liga estadounidense, descendió de categoría y pasó a jugar la G-League, la Liga de Desarrollo organizada por la NBA, con Santa Cruz Warriors, conjunto vinculado al equipo con el que había estado previamente.

Ya con más minutos y mejores números (17,9 puntos, 8 rebotes y 3,3 asistencias en 31 minutos), logró destacar en su entonces equipo hasta que Axel Toupane fichó en el mes de marzo por Milwaukee Bucks con un contrato que le permite estar tanto en la Liga de Desarrollo como también en la NBA. Allí ha disputado ocho partidos desde marzo, uno de ellos como titular, con una media de 7 minutos por encuentro. No ha disputado ninguno de ellos en esta final de la Conferencia Este, pero podrá lograr, si el equipo lo consigue, el anillo de la NBA. Aunque es duda su principal estrella: Giannis Antetokounmpo.

Sin embargo, esta no ha sido su primera experiencia en Estados Unidos. Desde 2015 hasta 2017 jugó un total de 25 partidos con Denver Nuggets (21), Milwaukee Bucks (2) y New Orleans Pelicans (2). No consiguió su sueño de prosperar en la NBA y regresó a Europa para jugar con Zalgiris Kaunas, Olympiacos y recalar en la ciudad de Málaga con el Unicaja.

Lo cierto es que no ha sido la única persona con pasado cajista que ha tenido la posibilidad de alcanzar tal logro, es más lo consiguió. Sergio Scariolo se convirtió en campeón de la NBA como técnico asistente de Nick Nurse en su primera temporada en la liga estadounidense y en aquellos Toronto Raptors que hicieron historia en 2019, equipo que ahora ha abandonado para entrenar al Virtus Bolonia.

Axel Toupane no solo está a punto de conseguir su máximo logro como jugador de baloncesto profesional, sino también formar parte de un equipo que puede ganar el anillo de la NBA 47 años después.