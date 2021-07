El Unicaja ya conoce a los tres rivales a los que deberá enfrentarse en la primera fase de la Basketball Champions League. El sorteo ha encuadrado al equipo malagueño en el grupo C junto al Nizhny Novgorod ruso, el JDA Dijon francés y el Lavrio Megabolt griego. Los de Fotis Katsikaris, que se estrenan en esta competición, partían en el bombo 3, pero deben ser uno de los candidatos a avanzar de ronda y pelear por el título de la competición organizada por la FIBA.

El grupo del Unicaja ya está definido. Hay cuatro grupos que deberán esperar a que concluya la fase previa para completarse, pero el azar de las bolas dejó a los de Los Guindos en uno en el que ya conoce a todos sus integrantes. En esta primera ronda del torneo, los malagueños deberán viajar a Rusia, Francia y Grecia para intentar quedar primero de este cuarteto y avanzar de forma directa al Top 16.

De los tres clubes a los que debe medirse, el Unicaja ya se ha enfrentado a dos de ellos a lo largo de su historia. Con el Dijon francés se vio las caras en la Copa Korac en las temporadas 1997-98 y 2000-01, campaña en la que los de verde se hicieron con el trofeo, y con el Nizhny Novgorod se enfrentaron en el Top 16 de la Euroliga en el curso 2014-15. El Lavrio Megabolt heleno es un rival inédito.

Dos subcampeones ligueros

La temporada pasada, tanto el Dijon como el Lavrio Megabolt terminaron siendo subcampeones en sus torneos nacionales. Los galos fueron el mejor equipo de la fase regular de la liga francesa y en el play off llegaron a eliminar al AS Monaco para plantarse en una final que perdieron ante el ASVEL Villeurbanne, equipo de Euroliga. Por su lado, el cuadro heleno perdió la final de la liga griega ante todo un Panathinaikos después de ser segundo en la fase regular y eliminar en el play off a un equipo de Eurocup como el Promitheas Patras.

El campeón de este grupo, que se disputa en formato liguilla a ida y vuelta (6 partidos), se clasificará directamente para la segunda ronda, mientras que el segundo y el tercero se medirán al tercero y segundo del grupo D, respectivamente, en un play in para acceder a ese Top 16.