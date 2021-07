Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, se encuentra actualmente a pocos días de enfrentarse a los que serán sus segundos Juegos Olímpicos como coach del conjunto nacional. Un equipo aún formado por 15 jugadores, entre los que se encuentra Darío Brizuela que sigue contando con posibilidades de ir a Tokio. El seleccionador ha hablado este martes del jugador vasco, del Unicaja y de la selección en el programa La Jugada de Canal Sur Radio.

Scariolo ha sido un técnico histórico del Unicaja, de cuya actualidad no se despega. La próxima temporada, tras su experiencia en la NBA, regresa al baloncesto europeo para ser entrenador del Virtus Bolonia, uno de los grandes aspirantes al título en la próxima Eurocup. Sobre la renuncia del conjunto malagueño a jugar esta competición europea, Scariolo no ha entrado a analizar las causas que pueden haber llevado al club de Los Guindos a tomar esa decisión, pero sí las consecuencias de lo que le afecta a él en lo emocional: "La verdad es que no me he enterado de cuáles son las motivaciones. Cada uno toma decisiones que cree que son buenas para su propio equipo en función de su propia situación. Me cuesta opinar. Me duele que el Unicaja no juegue la Eurocup porque igual iba a poder volver a casa".

Respecto al fichaje de Jonathan Barreiro por el cuadro cajista, Scariolo lo catalogó como “un acierto y una buena incorporación”, y dijo que “Katsikaris es un excelente entrenador”. También pidió paciencia con el proyecto: “Como todos los libros que se empiezan a escribir de nuevo, es muy importante cómo empiezan, pero también cómo acaban. Así que paciencia”, aseguró.

La selección española apura sus últimos días en España antes de partir rumbo a Estados Unidos para jugar un amistoso contra el equipo americano y después viajar definitivamente a Tokio. En el equipo nacional se encuentra entrenando Darío Brizuela, escolta del Unicaja, que todavía no tiene plaza asegurada en el “12” de España para los Juegos. “Evidentemente la participación en los Juegos Olímpicos es muy cara, sobre todo en esa posición donde tenemos a jugadores históricos, pero estoy muy contento de cómo Darío está progresando. Es uno de los que están llamados a coger el relevo de un grupo de jugadores veteranos que están llegando al final de su etapa con la selección”.

La importante baja de Juancho Hernangómez ha abierto una posibilidad para que el cajista esté en Tokio, aunque el técnico, por el momento, no tiene claro el nombre de ese último jugador que complete la lista oficial: “Tenemos que hacer una reflexión final en función de lo que vemos. Todavía tenemos dos entrenamientos aquí, dos entrenamientos en Las Vegas, un partido amistoso allí...así que todavía no hemos tomado una decisión”.

Quien sí tiene su presencia confirmada en Tokio es Pau Gasol, con quien se está llevando una preparación especial para no sobrecargarle físicamente. Sobre las cuatro victorias conseguidas en los cuatro partidos disputados no ha querido darles excesiva importancia: “La competición está muy lejos, ahora mismo las indicaciones a nivel de resultado dicen muy poco y por supuesto hay mucho trabajo por hacer. Además, tenemos bastante claro dónde mejorar. Vibraciones positivas, pero la sensación es de que el camino solo se ha empezado”.

Tampoco quiso otorgar especial relevancia a las dos derrotas de Estados Unidos frente a Nigeria y Australia, pues aún no tienen la plantilla al completo al estar tres de sus jugadores en las Finales de la NBA. “Cuando estén al completo y tengan más rodaje evidentemente serán la mejor plantilla y creo que la calidad del trabajo, si todo va normal, les debería llevar también a ser el mejor equipo, pero hay un trechito entre ser la mejor plantilla y el mejor equipo que, desde luego, todavía tienen que recorrer y ya veremos cómo lo harán”, finalizó.