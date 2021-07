El Unicaja ha sido reconocido de nuevo como uno de los mejores clubes del continente en materia de responsabilidad social, tras su cuarta nominación a los premios One Team de la Euroliga. El enorme trabajo realizado junto a Down Málaga, con Adam Waczynski como embajador y José Carlos Gaspar como motor del proyecto, ha sido un estandarte del vínculo del Unicaja con los malagueños. La responsabilidad social es uno de los pilares del club verde desde sus inicios, algo que es posible gracias al apoyo de Fundación Unicaja y Unicaja Banco, que cada temporada impulsan la relación con diferentes asociaciones.

El club ha sido designado como uno de los 7 finalistas de los premios, debido al trabajo desarrollado durante la pasada temporada 2020-21 con la asociación Down Málaga. En este contexto, competirá junto al AX Armani Exchange Milan, JL Bourg en Bresse, Olympiacos Piraeus, Baskonia, Zalgiris de Kaunas y Zenit de San Petersburgo como uno de los contendientes a los premios de Oro, Plata y Bronce que serán anunciado durante la convención anual de One Team, que se celebrará en septiembre.

Es la cuarta ocasión que el Unicaja esté entre los finalistas a estos premios europeos que premian la responsabilidad social de los clubes de baloncesto del viejo continente. En este palmarés social, el equipo malagueño ha conseguido el máximo reconocimiento en el curso 2017/18 (Oro) y la Plata en la temporada 2018/19. Con estos datos el Unicaja, junto a Anadolu Efes de Estambul, encabeza la lista de clubes más reconocidos a nivel europeo por su trabajo de responsabilidad social.

Siempre cercanos a las Asociaciones Malagueñas

El Unicaja Baloncesto lleva décadas trabajando para estar cerca de todos los ámbitos de nuestra sociedad. Desde la creación en el año 1993 de la campaña de carácter social ‘El deporte es vida’, pionera a nivel nacional, se ha puesto en marcha una filosofía orientada a la formación personal a través del deporte. Visitas a colegios, institutos, Universidad, residencias de mayores o centro de menores, ejemplos de la importancia que tiene los aspectos sociales para el Unicaja.

En los últimos años el Unicaja ha tenido vínculos especiales con organizaciones como Down Málaga, Málaga Acoge, Proyecto Hombre, ONCE, la Ciudad de Los Niños, el Colegio María de la O de la barriada de Los Asperones o la Fundación Marcelino Champagnat. La pandemia que atraviesa la sociedad no ha impedido continuar con este vínculo del Unicaja con la sociedad malagueña. Entrenamientos virtuales con los chicos de Down Málaga o 5 visitas presenciales a centros educativos en el momento en el que la situación sanitaria lo ha hecho posible.

Durante casi tres décadas las visitas sociales del Unicaja superan las 350, siempre con un mensaje formativo a nivel personal y que han tenido a los niños y niñas como principales receptores. La importancia de una buena alimentación, la práctica del deporte, la educación, el respeto y el compromiso se ha transmitido en cada visita que Chicui y jugadores y jugadoras del Unicaja han realizado a distintos colegios de Málaga y provincia.

Otro de los aspectos clave para Unicaja Baloncesto es la campaña ‘SponsorTeam’, también pionera a nivel estatal, y que consiste en la involucración de los patrocinadores del club en las diversas actividades desarrolladas con las asociaciones.