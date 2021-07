Cuando parecía que el Unicaja tenía las conversaciones muy avanzadas con Dejan Kravic, aunque sin presentar ningún tipo de oferta por el jugador balcánico, parece que en las oficinas de Los Guindos han cambiado de planes y ya hay un nuevo nombre para el puesto de pívot: Donta Hall, tal y como ha confirmado el portal Eurohoops este viernes.

A pesar de que el Unicaja le estaba pidiendo paciencia a Kravic para no renovar con el San Pablo Burgos, lo cierto es que ahora es Hall el que entra ahora con fuerza en los planes verdes. Se trata de un pívot de 23 años, más joven que el resto de las opciones para el puesto, y 2,08 metros con un gran físico y una gran capacidad de intimidar a los rivales, que le aportaría defensa a la zona del Unicaja y también esa presencia física que tanto se echó en falta la temporada pasada.

El norteamericano se trata de un pívot que se formó en Luverne High School y promedió algo más de 22 puntos y 18 rebotes. No fue elegido en el Draft de la NBA, pero recaló en las filas de Detroit Pistons en la Summer League de 2019. No obstante, no tuvo la oportunidad de debutar en la liga estadounidense, aunque sí que tuvo la oportunidad de disputar la G-League y sus números fueron 15,4 puntos y 10,6 rebotes, cifras que le permitieron ser parte del quinteto defensivo.

El verano pasado disputó la burbuja de Disney con el equipo de Brooklyn Nets, pasó de nuevo por la segunda liga estadounidense, volvió a Toronto Raptors, a su filial y acabó la presente temporadas en la franquicia de Orlando Magic promediando 5,6 puntos y 4,8 rebotes en los 13 partidos que ha podido jugar. En todos ellos cumplió con la faceta defensiva que se necesitaba de él.

El Unicaja ya ha contactado con sus agentes, aunque son varios clubes los que están interesados en el jugador norteamericano, por lo que existe una alta competencia. El ex del Coosur Real Betis Youssou Ndoye y el ex del San Pablo Burgos Dejan Kravic no son nombres que hayan desaparecido de la agenda del Unicaja. No obstante, lo que no cambia es el orden de operaciones abiertas en el club cajista y hasta que no se haga oficial la incorporación del base italiano Marco Spissu, no se avanzará en el fichaje del nuevo pívot.