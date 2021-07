Marco Spissu jugará la temporada 21/22 vestido de verde en el Martín Carpena. No es una cuestión oficial aún, pero el club y el jugador sí que tienen un acuerdo ya cerrado que esperan hacer público cuanto antes. Sin embargo, no es algo que dependa exclusivamente de la entidad Los Guindos y del base, de ahí que se esté prolongando más de lo esperado para todas las partes involucradas en la negociación. No obstante, el club tiene cerrado el contrato con Spissu y también está cerrada la cláusula de salida del jugador.

El deseo de todos era que el Dinamo Sassari hiciera oficial la salida de Marco Spissu para que el Unicaja lo pudiera anunciar como nuevo componente de la plantilla antes de que el base empezara a disputar los Juegos Olímpicos con Italia (domingo 25 de julio a las 6:40 horas ante Alemania). Aún quedan algunas horas para que eso sea posible, pero en Los Guindos se han encontrado con un último escalón que superar, pero que no depende de ellos.

El Dinamo Sassari le ha pedido al agente de Spissu que esperen a que el club italiano tenga un sustituto para el base y ya entonces podrán oficializar su llegada a Málaga. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, ese interés existe por un jugador norteamericano con el que ya se tiene un principio de acuerdo. Aunque bien es cierto que no es del gusto de las partes formalizar sendos fichajes durante el transcurso de la cita olímpica.

Por lo que Marco Spissu va a ser el compañero de Alberto Díaz para dirigir el juego del Unicaja, pero no puede hacerse aún público por expreso deseo del club con el que al base aún le quedaba un año de contrato. A pesar de ello, el italiano será el segundo fichaje de la plantilla malagueña tras la llegada de Jonathan Barreiro y no será el último en llegar tras situarse Donta Hall como primer nombre en la agenda de los despachos de Los Guindos para el puesto de “5”.