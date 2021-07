El Unicaja necesita un pívot y así lo están buscando desde la oficina deportiva que hasta ahora ocupaba Manolo Rubia y que dentro de unos días se espera que ocupe Juanma Rodríguez. Las operaciones están siendo lentas, llevan su tiempo, y el organigrama del club no está definido aún oficialmente, pero lo que sí es cierto es que hay dos nombres en la agenda cajista para acompañar a Yannick Nzosa y Rubén Guerrero en la posición de “5”: Youssou Ndoye y Donte Hall.

La entidad de Los Guindos no va a avanzar en estas negociaciones hasta que no se haga oficial el fichaje de Marco Spissu, que aunque está cerrado su anuncio depende de que el Dinamo Sassari le encuentre un sustituto. No obstante, los italianos mantienen conversaciones con un estadounidense y mientras el Unicaja no deja de buscar en un mercado de pívots que es más amplio que el de los bases.

Youssou Ndoye fue jugador del Coosur Real Betis la pasada temporada e interesa en las oficinas malagueñas. Tiene 30 años, mide 2,12 metros y en él destacan aptitudes en las que la plantilla malagueña es débil como la fortaleza física y la defensa del aro. Ha promediado durante la temporada regular 11,6 puntos, 5,3 rebotes y 14,5 de valoración, siendo el decimocuarto jugador de la Liga Endesa en esta última clasificación y superando en todas las cifras a los dos “5” que actualmente están en la plantilla malagueña. Además, los cajistas ya saben lo que es sufrir ante él, pues en el partido que se jugó en el Martín Carpena anotó 25 puntos, capturó 4 rebotes y consiguió 32 de valoración, además de la victoria bética.

Por su parte, Donte Hall es un jugador de 23 años y 2,08 metros y el Unicaja se fijó en él hace unos días, tal y como informó el portal Eurohoops. La ventaja de este jugador, con pasado en varios equipos de NBA, es el gran físico que posee y la gran capacidad de intimidar a los rivales, que le aportaría defensa a la zona del Unicaja y también esa presencia física que tanto se echó en falta la temporada pasada. El estadounidense no ha llegado nunca a consolidarse en la liga norteamericana, pero sí que destacó en la fase universitaria con 22 puntos y 18 rebotes en Luverne High School.

Ambos pívots, Youssou Ndoye y Donte Hall, son dos jugadores que por su capacidad defensiva, de intimidación y a la hora de capturar rebotes interesan en las oficinas de Los Guindos, y son nombres que no han desaparecido de la agenda cajista.

Dejan Kravic renueva con el San Pablo Burgos

El nombre que sí que ha desaparecido es el de Dejan Kravic. El pívot serbio había quedado libre en el mercado estival y era alguien que interesaba en la dirección deportiva cajista y con el que las conversaciones habían estado muy avanzadas. Además, desde el club malagueño le habían pedido paciencia para que no renovara con su entonces equipo. Sin embargo, el Unicaja cambió de parecer, finalizó las negociaciones y se enfocó en Youssou Ndoye y Donte Hall. Finalmente, el pívot ha renovado un año más con el San Pablo Burgos, club con el que militó la temporada pasada, y en el que ha sido una pieza fundamental.