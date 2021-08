Tras las presentaciones de López Nieto como nuevo presidente del Unicaja y Juanma Rodríguez como nuevo director deportivo, este jueves comienzan los jugadores. En esta ocasión ha sido la oportunidad de Jonathan Barreiro que estuvo acompañado del máximo responsable de las decisiones deportivas: “Estamos muy contentos de tener a Jonathan en nuestro club en este proyecto nuevo que iniciamos. Lo que tenemos que hacer entre todos los que formamos parte de este club es intentar ayudarle a integrarse lo más rápido posible, a que se adapte a la ciudad y al club para que su rendimiento sea el mejor desde el primer momento”.

Después de afianzarse en Casademont Zaragoza durante las últimas cinco temporadas, Barreiro iniciará una nueva experiencia en Málaga gracias a una llamada de Katsikaris: “A mí me llamó Fotis diciéndome que contaba para su proyecto aquí en Unicaja. Me hizo mucha ilusión que el entrenador contara conmigo, que me dé su confianza y está claro que luego la tienes que corresponder en los entrenamientos y en la pista, pero no hubo mucho más que pensar. Una vez estuvo la oferta encima de la mesa, la decisión fue sencilla”.

El gallego ha llegado al equipo “con muchas ganas de contribuir, de poner mi grano de arena para poder ayudar a cumplir los objetivos que se plantee el club”. Tener en la plantilla a tantos jugadores españoles, tal y como él mismo afirma, le ayudará a adaptarse lo antes posible. Aunque tiene claro que el capitán será una pieza fundamental en su proceso de adaptación: “También tengo a Carlos Suárez que seguro que me ayuda a entender antes el equipo, lo tengo que coger como referente. Juega en una posición parecida a la mía y seguro que me da muy buenos consejos”.

Además, el jugador ha aprovechado para expresar su opinión sobre el debate generado sobre la posición de ‘3’ o ‘4’: “En el baloncesto moderno todas las posiciones son parecidas, eso va a depender de lo que quiera el entrenador, de las necesidades que tengamos en el equipo y del equipo rival. Rendir se rendirá donde el equipo necesite y estoy dispuesto a ayudar en las dos posiciones”.

Jonathan Barreiro ha jugado en sus dos últimas temporadas en Zaragoza la Basketball Champions League, competición en la que se estrenará el Unicaja en unos meses, y el gallego ha querido contar su experiencia: “Es una liga con grandísimos equipos, muchos españoles que ya conocemos. Así que hay que poner en valor jugar la Champions porque es una competición complicada que nos va a exigir nuestro máximo nivel”.

Como curiosidad, el Unicaja invitó al alero a disfrutar durante un verano de su campus de baloncesto y de allí guarda un buen sabor que prolongará con su estancia en el equipo: “Cuanto tuve esa oportunidad vine a aquí. Me ayudaron a ser mejor, hice muchas amistades aquí en Málaga y tengo muy buenos recuerdos del campus y del club”.

Jonathan Barreiro ha sido el primer fichaje cajista en el mercado estival y tiene las ideas muy claras sobre lo que quiere que sea esta temporada: “Para mí es un orgullo que un equipo como Unicaja cuente conmigo en su proyecto. Por mi parte la máxima ilusión posible, ayudar en todo lo que pueda. Espero que conectemos con la grada desde el minuto porque los vamos a necesitar y sobre todo trabajar para no defraudarles”.