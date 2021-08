El Unicaja finalizó el pasado mes de mayo una de sus peores temporadas en cuanto a resultados. La no clasificación para el play off por el título de la Liga Endesa tras acabar la Liga Regular en undécima posición y el desastre en el Top 16 de la Eurocup hicieron parecer que el club iba a vivir una auténtica revolución. Se especulaba como mínimo con hacer cinco fichajes, pero solo han sido tres y desde el propio club se da la plantilla por cerrada. Y es que la nueva realidad económica no ha dado para grandes cambios.

Bases. Los movimientos en esta posición estaban claros. El club no quiso ejecutar la cláusula de renovación sobre Gal Mekel y el israelí salió de la plantilla, por lo que era un objetivo evidente el fichaje de un director de juego puro. Tras la aparición de varios nombres que recalaron en otros equipos, Marco Spissu fue el elegido hace unas pocas semanas. El italiano será quien acompañe a Alberto Díaz en el movimiento del balón cajista y en la anotación desde el puesto de ‘1’, a la que también se incorpora el canterano Pablo Sánchez como jugador número 13.

Escoltas. La situación con respecto a los escoltas cajistas ha sido mucho más complicada. El club tenía planteado que al menos uno de ellos abandonara las filas malagueñas este verano, El objetivo era buscar en esa posición un jugador con un rol más defensivo y físico que complementara lo que ya había el pasado curso. Finalmente, siguen los tres. Darío Brizuela contaba con una buena exposición al estar con la Selección Española en la preparación olímpica, pero no llegó ninguna oferta por él. Jaime Fernández había terminado a un gran nivel la temporada, llegando a alcanzar los dobles dígitos en puntos y asistencias durante varios encuentros, pero tampoco tuvo ninguna opción de cambiar de aires. Con Francis Alonso se especuló en buscarle una cesión, algo que se descartó. De esta manera, no habrá cambios en esta posición este próximo curso.

Aleros. El Unicaja tampoco ejecutó la cláusula de renovación sobre Adam Waczynski y tuvo que marcharse tras cinco temporadas en Málaga. El club había planeado que o el polaco o Axel Bouteille tenían que abandonar la plantilla y así ocurrió en el caso del internacional polaco. Según algunas fuentes, el ASVEL Villeurbanne estuvo bastante interesado en hacerse con los servicios de Bouteille y era un movimiento que gustaba en Unicaja por la elevada ficha que suponía, aunque finalmente no se ejecutó esa operación. Por Waczynski ha llegado al club Jonathan Barreiro, un jugador polivalente en la pista y con gran capacidad para aportar físico, una de las principales aptitudes que se buscaba en las incorporaciones.

Juego interior. Al término de la temporada, la dirección deportiva del Unicaja y Fotis Katsikaris tenían claro que el juego interior era el que necesitaba una mayor revolución. Malcolm Thomas y Deon Thompson acabaron contrato y el club no se planteó la renovación. Carlos Súarez y Yannick Nzosa tenían la continuidad asegurada. Sin embargo, la situación con Tim Abromaitis y Rubén Guerrero era más difícil y ninguno tenía a priori su plaza asegurada en el plantel 2021/2022.

Finalmente, el ala-pívot estadounidense ha sido el único jugador cajista que ha recibido una oferta formal durante este mercado estival, pero no interesó en Los Guindos, ya que la entidad tenía que hacerse cargo de una parte de la ficha y quien recibía al ala-pívot era un rival directo como el Lenovo Tenerife, único club que pujó por él estas últimas semanas. Con el canterano marbellí se decidió mantenerlo en la plantilla, desechando la cesión a otro club. La única incorporación para el juego interior ha sido Micheal Eric, que ocupará la posición de ‘5’ junto a Nzosa y Guerrero, y en el ‘4’ lo harán Suárez y Abromaitis con una posible ayuda de Barreiro.

En definitiva, que esa “presunta” revolución que pronosticaba el Unicaja se ha vivido a medias durante este verano. El equipo afrontará una nueva temporada con una plantilla bastante parecida a la anterior y con deficiencias que pueden haberse visto reducidas, pero no eliminadas como el físico de la plantilla o el nivel defensivo en algunas zonas de la cancha. Solo el paso del tiempo y de los partidos dirá si la revolución se ha quedado corta o quizás puede haber sido suficiente.