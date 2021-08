Los jugadores del Unicaja llevan varios días sometiéndose a pruebas médicas en el Hospital QuirónSalud Málaga para evaluar el estado físico con el que han vuelto tras el verano. Sin embargo, a última hora de la noche del jueves, el Unicaja anunció la no incorporación de Marco Spissu tras los resultados del reconocimiento del que iba a ser el nuevo compañero de Alberto Díaz en la dirección de juego.

Para los jugadores ha sido toda una sorpresa. Algunos componentes de la plantilla cajista han comparecido ante los medios tras los exámenes médicos y uno de los temas más tratados ha sido el caso de Spissu. El capitán, Carlos Suárez, ha tomado la palabra para expresar el desconcierto general: “Es algo que siempre está en el deporte. Cuando firmas un contrato siempre estás a expensas de pasar un reconocimiento médico. Desconocemos lo que ha pasado. No sabemos lo que va a ocurrir, si vamos a fichar o no”.

Otro de los jugadores sorprendidos ante el no fichaje del italiano ha sido Alberto Díaz, quien fuera a ser su compañero en el puesto de base: “Es una pena. Son circunstancias que tiene este deporte. Estoy desubicado un poco porque no sé ni las circunstancias ni sé nada. Lo he leído esta mañana. Es verdad que anoche se comunicó, pero no sé cómo va todo. Lo que he conocido a Marco es una persona encantadora. Si no ha podido ser, le deseo lo mejor”.

Incluso para Darío Brizuela, que había pasado gran parte del día con Spissu, ha sido algo sorprendente: “Es desconcertante yo creo que para todos. Yo estuve con él ayer y me enteré al mismo tiempo que todos vosotros, no tenía ni idea. Lo hablé con él por la noche porque estuve prácticamente con él todo el rato y le pregunté qué tal estaba. Estaba sorprendido, no lo sabía. Son cosas que pasan en el deporte, a mí no es la primera vez que me pasa en un club. Son situaciones tristes en las que le das la bienvenida a un nuevo jugador, estás muy ilusionado porque sabes que te va a aportar muchas cosas y desafortunadamente no se puede cerrar el fichaje”.

Francis Alonso ha sido otro de los cajistas que ha lamentado lo sucedido: “Lo que ha pasado con Marco es una lástima. Yo de hecho no pude ni verlo, pero es una lástima para el club y para el jugador también. Esperemos que haya una pronta recuperación y que tenga un buen futuro”.

Sin embargo, una de las voces más esperadas era la de Miguel Marcos, director médico de QuirónSalud Málaga: “Una persona puede venir con una lesión y la lesión genera la duda de cómo puede evolucionar inicialmente. Eso genera otro tipo de negociaciones que salen del ámbito médico. En el ámbito médico solo se valora si hay algún tipo de incidencia que pueda condicionar el rendimiento del jugador. No necesariamente tiene que ser una lesión de larga duración. Puede haber, como en este caso, agudizaciones en relación a procesos más o menos crónicos que, a lo mejor, dan o no dan problemas, pero sí que generan la duda del rendimiento a corto y medio plazo”.