El Unicaja anunció este jueves el fichaje de Norris Cole, base norteamericano ex del Asvel Villeurbanne que será el sustituto de Marco Spissu, jugador que no pasó el reconocimiento médico la semana pasada y no jugará definitivamente en el equipo verde.

Cole tardará todavía unos días en llegar a Málaga desde Estados Unidos donde aguardaba la llamada de su agente desde hace ya unos días esperando cerrar su contrato con el Unicaja. El club cajista tiene previsto a lo largo de la jornada de este jueves cerrar todo el papeleo para que Cole aterrice en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso el lunes o el martes de la próxima semana. Una vez esté en Málaga y pase el pertinente reconocimiento médico, Cole se incorporará a la pretemporada del Unicaja que dirige desde la semana pasada el técnico griego Fotis Katsikaris.

El jugador de 32 años y 1.88 metros tiene una amplia experiencia en la NBA, competición en la que ganó dos anillos vistiendo la camiseta de Miami Heat. El pasado curso brilló con el sorprendente Villeurbanne en la Euroliga, en la que firmó unos números muy interesantes: 13.7 puntos, 3.6 asistencias y 10.3 de valoración.

En la máxima competición europea, el pasado curso, Cole se mostró como un base anotador, capaz de liderar al equipo y con un rol muy protagonista. De los 30 partido que jugó en Euroliga anotó 10 o más puntos en 24 ocasiones, destacando su aportación ante el Anadolu Efes y Estrella Roja (22 puntos en ambos partidos) y los 21 que le endosó al Olympiacos, Real Madrid y Barça. Al Baskonia le hizo 20. Su récord de asistencias el pasado curso lo logró frente al Khimki ruso, ante el que repartió 9 pases de canasta.