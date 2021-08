A nueve días de comenzar los partidos de pretemporada, el Unicaja continúa presentando a los fichajes de este mercado estival. Tras Jonathan Barreiro, este viernes ha sido el turno del pívot Micheal Eric, jugador que ha disputado partidos en equipos como Bilbao Basket, Baskonia o Darussafaka. Ahora será la ocasión de que vista la camiseta cajista y de que pueda aportar “su presencia física, su capacidad de rebote, de intimidación, su ayuda en los dos lados del campo", tal y como ha explicado Juanma Rodríguez.

Eric estuvo a punto de llegar al Unicaja en el verano de 2018. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y la segunda ocasión ha sido la definitiva. "Ya tuve una oportunidad de venir hace unos años, se quedó ahí esa posibilidad. Vi que podía encajar perfectamente aquí, vi partidos del equipo cuando contactaron conmigo, vi que mi juego y mis características podrían encajar perfectamente aquí y eso es lo que me decidió", ha explicado el jugador. Además, el director deportivo ha añadido que su condición de cotonú, lo que le libra de ocupar una plaza como extracomunitario, ha sido una de las cuestiones que han conducido a este fichaje.

Micheal Eric llegó a Málaga el martes y desde entonces ha superado los exámenes médicos y ha tenido algunos entrenamientos con el resto de la plantilla. “La experiencia está siendo muy buena. Es un grupo donde hay jóvenes y veteranos. La comunicación y la adaptación está siendo muy rápida porque me han recibido muy bien”, ha asegurado el jugador, a lo que Juanma Rodríguez ha querido añadir: “Es una persona muy abierta, se ha querido integrar. Lleva pocos entrenamientos, Fotis y el cuerpo técnico están contentos con él y con su adaptación tan rápida. Los jugadores han visto que es un registro distinto a lo que tenemos y que puede ayudar mucho. Esa comunicación y esa integración se está llevando de forma fantástica”.

Tendrá que compartir espacio con jóvenes como Yannick Nzosa y Rubén Guerrero. “Lo que ellos puedan aprender de él y lo que él pueda aprender de ellos será muy importante para el equipo”, ha comentado el director deportivo. Además, Eric cuenta con experiencia en la Basketball Champions League, competición en la que se estrena el Unicaja este año: “El baloncesto es el baloncesto. La Champions League es una competición de mucho nivel, tendremos que estar preparados el equipo y los compañeros porque es muy exigente. El baloncesto se trata de juntar un grupo de jugadores que salgan al campo a intentar ganar, competir y jugar sea la Eurocup, la Champions o la Euroliga”.

El nuevo componente del juego interior cajista ya conoce a la afición tras haberse enfrentado al Unicaja en varias ocasiones. No obstante, él se presenta a sí mismo de la siguiente forma: “Soy un trabajador incansable, quiero mejorar cada día, trabajo para eso cada día y cada año. He sido capaz de ganar algunas competiciones europeas y creo que esa mentalidad de trabajar y de ayudar me ha hecho crecer en aspectos de mi juego para ser competitivo e intentar ayudar al equipo. Tengo la experiencia y la energía suficiente como para saber lo que el equipo necesita y eso daré”.

Tras la presentación, el jugador se pondrá a disposición del técnico griego para entrenar con el equipo y estrenarse en el primer partido de pretemporada: el próximo 29 de agosto ante el Coosur Real Betis en la Copa de Andalucía de Baloncesto.