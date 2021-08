Hablar de Carlos Cabezas es hablar de un jugador cajista que vistió los colores desde infantiles hasta 2009. Hablar de Carlos Cabezas es hablar de un jugador que pertenecerá siempre a una generación de oro que consiguió el Mundial de 2006. Y este martes, hablar de Carlos Cabezas es hablar de un jugador que no solo ha anunciado que pone punto y final a su carrera como jugador de baloncesto, sino que también disputará su último encuentro llevando la camiseta del Unicaja ante el Real Madrid en el Trofeo Costa del Sol.

“Vestir este último partido de verde es apasionante, pero no me lo esperaba. Ha sido una grata sorpresa, me ha llegado en un momento que no me lo esperaba”. Así ha sido como Carlos Cabezas ha expresado su emoción y su sorpresa, tras el anuncio de Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, sobre la participación del base en un último encuentro con el equipo que siempre ha sido su casa.

“He intentado alargarlo lo máximo posible, pero algún día tenía que llegar. Por encima de los éxitos o los títulos, me quedo con las personas”. Ha agradecido a entrenadores como Bozidar Maljkovic, Sergio Scariolo, “por sacar lo mejor de mí”, o Pepu Hernández, “por incluirme en la lista de convocados en la que ganamos el Mundial”. También de sus compañeros, de los jugadores con los que ha compartido vestuario y la gente de su alrededor como su padre, persona fundamental en la carrera de Carlos Cabezas.

El malagueño sabía que una vez se sentara ante los medios era para anunciar su retirada definitiva. “Es un momento especial. Ha sido todo muy rápido estas últimas semanas, siempre rodeado de mi familia. Me voy vacío, dando todo lo que he podido dar siempre. Lo he intentado alargar lo máximo posible porque amo el baloncesto”, aunque también ha confirmado que venía con un problema en el hombro en estos últimos partidos que ha jugado en la Liga Uruguaya. Con respecto al futuro, no se ve como entrenador ni formando parte de un cuerpo técnico, por el momento. Sí que le gustaría mantenerse ligado al deporte, pero no se ve en un banquillo.

Retirada de la camiseta

Además, el Unicaja retirará a partir del viernes la camiseta del base marbellí con el número. “Disfruté mucho con lo que le hicieron a Berni, fue muy merecido. Me haría ilusión ver mi camiseta junto a la suya. Sería un momento inolvidable. Entraría en el elenco de jugadores históricos y me haría una ilusión tremenda”. Y estarán juntas. Dos camisetas de dos jugadores que formaron parte de una etapa en el Unicaja que será histórica. Precisamente de estos años es con uno de los títulos que se queda, con la Liga conseguida y con el Mundial, ambos de 2006.

Carlos Cabezas también ha querido agradecer a Francis Alonso por el gesto que ha tenido al cederle el número 10, dorsal que el escolta malagueño vestía hasta ahora. Asimismo, conoce a Fotis Katsikaris de su etapa en Murcia: “Tengo recuerdos muy bonitos. Lo que quiero es disfrutar. No sé cuánto va a ser, si 1 minuto o 5, pero quiero que la gente disfrute, cuando pase todo esto que vuelvan a vibrar de nuevo”.

Ahora le queda una última oportunidad, un último baile con la camiseta del Unicaja: el próximo viernes en el partido que enfrentará a los cajistas y al Real Madrid a las 20 horas.