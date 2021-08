El Unicaja disputó y ganó este pasado domingo su primer partido de pretemporada, la Copa de Andalucía ante el Coosur Real Betis (97-90) que se celebró en San Fernando (Cádiz).

Además del debut de la plantilla en esta fase de preparación 21/22 bajo la dirección y preparación de Fotis Katsikaris, también iniciaron su andadura con la camiseta cajista los nuevos fichajes de este mercado estival. Norris Cole, Jonathan Barreiro y Micheal Eric tuvieron sus primeros minutos con la camiseta cajista en el derbi andaluz ante los béticos, además de Edgar Vicedo, que ayuda en los entrenamientos mientras los lesionados se encuentran en la fase final de la recuperación. Yannick Nzosa es el que está más cerca de volver, tampoco tardará mucho Alberto Díaz y sí habrá que esperar un par de semanas más por Carlos Suárez.

El base estadounidense llegó el miércoles pasado por la tarde con diversos problemas durante el viaje incluidos, que le hicieron retrasarse y volar durante muchas horas. El nuevo base verde tuvo su primer contacto con la plantilla en los entrenamientos del jueves y se presentó con la nueva camiseta cajista el viernes. Su escasa y quizás negativa incidencia en el derbi andaluz dio muestra de la falta de conexión que tiene con sus nuevos compañeros, que llevan ya entrenando juntos varias semanas. Asimismo, también fue visible la falta de ritmo de juego que tenía sobre sus piernas, ya que lleva varios meses sin competir. En definitiva, muchos aspectos que pueden ayudar a «entender» su floja puesta en escena el día de su estreno como jugador del Unicaja y que no deben desembocar en ningún tipo de decepción sobre la apuesta que el Unicaja ha hecho sobre su persona.

Sí es cierto que hay cuestiones por matizar sobre su tipo de juego. Algo sobre lo que el técnico griego trabajará de cara al inicio de temporada será la función que debe desempeñar en el equipo como compañero de Alberto Díaz en la dirección del equipo. Ante el Betis demostró ese afán que tiene por anotar, que le hace reconocible: Lanzó seis veces a canasta, pero no anotó en ninguna de ellas. Alguno de los tiros se produjeron sin dejar que la posesión llegara al final o cuando podría haber realizado un pase extra a un compañero en una situación de tiro más clara. No fue partícipe de la circulación del balón, no fue un director de juego y eso el equipo lo notó cuando él fue el ‘1’ en la cancha. El balón no tuvo esa circulación con la que el equipo sorprendió en los minutos iniciales y Darío Brizuela o Francis Alonso, que fueron los escoltas que coincidieron con él en la cancha, fueron los encargados incluso de subir la pelota en varias ocasiones.

Sin Alberto Díaz, Jaime Fernández fue en la Copa de Andalucía quien ejerció de base en el quinteto inicial. El madrileño y Cole fueron alternándose los minutos hasta que en el sprint final fue Pablo Sánchez quien sustituyó a Jaime.

El mal partido del nuevo base verde no es preocupante. Tan solo es el inicio de pretemporada, el jugador acaba de llegar y aún no ha tenido tiempo de conectar con sus nuevos compañeros. Necesita adaptarse a un nuevo baloncesto en el que no había competido nunca y crear complicidad con el resto de jugadores cajistas. Además de esto que mejorará, será el turno de Katsikaris para definir el rol de Norris Cole cuando esté en la pista, en la que debe compartir balón y lanzamientos con un perímetro verde con mucha dinamita.

Con McCallum en el recuerdo

De los partidos de pretemporada no se pueden sacar grandes conclusiones, ni para bien ni tampoco para mal. Ni Norris Cole es un mal jugador ni Micheal Eric apunta a MVP de la temporada 2021/2022 en el baloncesto español. Es verdad que el nuevo base norteamericano no ofreció una buena imagen, pero el Unicaja ya ha tenido experiencias con jugadores que han realizado una deslumbrante fase de preparación y que luego no cumplieron con el mismo papel durante la competición doméstica, tal y como fue el caso de otro base norteamericano de pasado reciente: Ray McCallum.

Él fue el principal protagonista de la pretemporada 17/18 con la camiseta de la entidad de Los Guindos. Realizó partidos que dejaron un buen sabor de boca y que auguraban espectáculo en la competición doméstica. Uno de ellos fue el Circuito Movistar Liga Endesa 2017 en el que anotó 29 puntos ante el Herbalife Canaria (10/12 en tiros de campo y 35 de valoración) o el partido ante el Real Madrid en el trofeo Costa del Sol con 15. Fue, de hecho, uno de los máximos anotadores de aquella pretemporada ACB.

Su adaptación, sin embargo, no fue la esperada. Incluso Joan Plaza, el entrenador cajista de aquella temporada y actual técnico del Coosur Real Betis, le llegó a dedicar palabras como «no me preocupa en exceso pero es cierto que él no puede engañarse a sí mismo de que puede jugar contra el mundo» o «bromeamos con él con que hizo una pretemporada que la gente dio por hecho, y probablemente él mismo, de que había estado a un nivel superlativo y la ACB te pone en tu sitio rápido». McCallum solo fue capaz de promediar en Liga Endesa 7,4 puntos, 2 rebotes, 2,7 asistencias y 7,4 de valoración en 36 partidos.