El Unicaja había planificado una pretemporada de cinco partidos y, teniendo en cuenta que la revolución en la plantilla había sido a medias, poca gente esperaba el rendimiento del equipo en estos tres partidos con victoria. La ilusión ha vuelto, pero en el club hay prudencia y Jaime Fernández ha vuelto a incidir en el mensaje que ya envió Brizuela sobre los triunfos en los encuentros de preparación: "Esto es pretemporada. No hay que volverse loco. Lo que cuenta es la Liga. Yo he tenido muchas pretemporadas de distintas formas y ya está… Las sensaciones son muy buenas, pero hay que seguir”, ha asegurado en Radio Marca Málaga.

Una de las claves puede ser haber empezado la preparación desde el principio con Fotis Katsikaris, pero otro detalle es el gran grupo de españoles que conforman la plantilla. “Tenemos un equipo del que la gente en Málaga puede sentirse orgullosa. Somos un grupo muy bueno de jugadores españoles en la edad ideal para rendir”, ha explicado Fernández.

El Unicaja esperaba hacer una reforma profunda en el vestuario y finalmente, por circunstancias como la realidad económica o las exigencias del mercado, solo han venido tres incorporaciones que, a pesar de ser pocas, le dan otra cara al equipo. El que mayor incidencia está teniendo es Micheal Eric con el que Jaime asegura que ya se entiende en la cancha. El primero en llegar a Málaga fue Jonathan Barreiro a quien el escolta cajista ya conocía y de quien destaca “esa fuerza que igual en algunos momentos del año pasado nos habría hecho falta”. Y Norris Cole que, a pesar de llevar pocas semanas de entrenamiento, cree que puede complementarse con muchos jugadores del perímetro cajista.

No solo los fichajes le han dado otra cara al club, también lo han hecho los cambios que se han producido en el organigrama del Unicaja y los jugadores han tenido una buena recepción de ellos. “Nos sentimos cuidados y protegidos en todos los aspectos o en toda preocupación que podamos tener. Así nos lo han transmitido. De momento estamos encantados de vestir esta camiseta. Sabemos la responsabilidad que supone vestir la camiseta del Unicaja. Llevamos poco trabajando, pero se nota algo diferente. Estamos en el mismo barco remando para intentar hacer una buena temporada”.

Es más, también se siente cómodo con uno de los cambios que no tuvo tan buena respuesta desde la afición: la BCL. “Me ilusiona porque he visto como a otros clubes españoles les ha dado un empujón hacia arriba. Creo que ahora mismo la Eurocup es una competición que está un poco estancada. Está claro que como jugador y como club nos encantaría jugar en Euroliga”, aseguró Jaime Fernández, quien afirma también estar en un gran momento personal después de trabajar durante el verano, con “muchos menos dolores” y con muchas ganas de empezar.

Quienes también estarán después de un año de vacío serán los aficionados cajistas que volverán para el debut del equipo en Liga Endesa el próximo 19 de septiembre ante el Monbus Obradoiro y a ellos les envía un mensaje Jaime Fernández para animar en el regreso: “La afición es algo muy importante para nosotros. Ahora que puedan venir casi el doble de aforo es muy bonito. Los necesitamos. Málaga es una ciudad muy de básquet. Nosotros sentimos y notamos el apoyo del Carpena”.