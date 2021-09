Fotis Katsikaris no solo analizó en rueda de prensa las sensaciones que ha dejado la pretemporada y los que serán los objetivos, sino que también ha valorado muy positivamente los pasos hacia delante que ha dado la plantilla con respecto al año pasado y la integración que han tenido los nuevos fichajes, a los que se ha sumado Edgar Vicedo en estas últimas horas. “Ha sido un verano muy difícil. Igual podemos soñar con cosas diferentes, pero tenemos que ser realistas”, ha asegurado el técnico sobre la planificación.

El Unicaja pronosticó al final de la campaña pasada una revolución en la plantilla. Sin embargo, solo han sido cuatro los fichajes, algunos menos de los que se esperaba, pero el técnico ha confirmado su satisfacción: “Estoy contento con cómo hemos terminado de configurar la plantilla, con los fichajes, con el fisico. Las incorporaciones de Alberto, Yannick y Carlos nos pueden dar un plus defensivo y de dureza que no teníamos el año pasado”. Además, también ha mostrado su agrado con la actitud de los jugadores sobre la defensa: “En general estoy contento con la actitud y la mentalidad de querer mejorar en el aspecto defensivo. Vamos a tener un equipo que va a defender con mucha solidez”.

Sin embargo, no todas son buenas noticias. El equipo llega al debut en Liga Endesa con varios jugadores con problemas físicos. El más reciente ha sido Darío Brizuela. El escolta no está descartado, se están esperando los resultados de algunas pruebas y se tomará una decisión, pero no se quieren tomar riesgos cuando solo es el principio de la temporada aunque el jugador tiene buenas sensaciones.

La situación con Carlos Suárez es similar, aunque va para un plazo mayor: “No quiero tener ninguna prisa, incluso puede tardar más de lo previsto y no por su lesión, sino porque quiero que esté al 100% de confianza, de físico y de ritmo de competición. Jugó por última vez hace 8 meses en el partido de Copa del Rey. Sí que tiene la experiencia de gestionar esas situaciones, pero no quiero tener prisas y volverá cuando esté al 100% recuperado en los tres sentidos”, ha explicado Katsikaris.

La línea exterior ha sufrido pocos cambios. Una de las cuestiones cada vez más habituales que se ha visto durante la pretemporada, fruto de las bajas, ha sido a Jaime Fernández en la posición de ‘1’ y el entrenador ha quedado muy contento con cómo el jugador ha resuelto la situación: “Si tienes jugadores polivalentes que pueden jugar en dos o tres posiciones diferentes es una gran ventaja. Es un Jaime muy diferente a la temporada pasada, ha trabajado muy bien en su físico y también ha mejorado en la toma de decisiones. Si el equipo necesita que juegue de base, lo hará”.

Pero no solo está contento con el madrileño y ha hecho un repaso por los jugadores que juegan en esas posiciones y con los que ha hablado mucho para mejorar este año: “De Alberto sabemos de lo competitivo que es y que en cuanto pisa la pista le da igual si está lesionado, Norris está cogiendo forma de juego, Francis ha hecho muy buena pretemporada, se le ve con más confianza y ha hecho más cosas que no son solo el ser un tirador junto con Darío. Cada uno asumirá sus responsabilidades y estoy muy satisfecho con el trabajo y con la química”.

Sin embargo a niveles numéricos, hay un jugador que ha mostrado un paso hacia delante con respecto a su juego: Axel Bouteille. Tal y como ha explicado el entrenador en rueda de prensa, el francés ha estado en pretemporada entre los líderes en asistencias y rebotes. “He hablado mucho con él de que tiene que hacer más cosas que solo meter y está contento de hacer más cosas que no solo anotar. Vamos a necesitar que sea más duro para que no le hagan daño”.

Todos estos jugadores darán un paso adelante y los cuatro fichajes darán un plus a lo que el equipo necesita para conseguir los objetivos de esta temporada: “Las incorporaciones se han integrado desde el primer día, somos más competitivos que el año pasado. Hay una competencia que la veo en los entrenos y así es la manera de mejorar y crear una identidad de que el equipo puede mejorar”, declaró Fotis Katsikaris dos días antes del debut del Unicaja en Liga Endesa.