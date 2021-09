El entrenador griego, que afronta su primera temporada completa en el Unicaja, concedió una rueda de prensa antes del partido entre los malagueños y el Obradoiro que servirá para abrir la Liga Endesa en el Martín Carpena con la vuelta de la “marea verde”. Fotis Katsikaris, quien se muestra contento con la confección de la plantilla, valoró la pretemporada, el encuentro ante el equipo de Moncho Fernández, los objetivos del conjunto cajista y la novedad de la BCL.

El Unicaja terminó la pretemporada el pasado domingo, una fase de preparación con la que el entrenador ha quedado realmente satisfecho: “Han sido cinco amistosos muy positivos, incluso el último sobre la manera que perdimos de la que he sacado muchas conclusiones sobre lo que hay que mejorar. No me quedo con las victorias, me quedo con la actitud del equipo como contra el Betis y luego en los dos torneos el equipo ha estado muy bien”, explicó Katsikaris tras las cuatro victorias y la derrota frente al Joventut.

Ahora empieza una temporada que estará más igualada que nunca y en la que, según ha argumentado el entrenador, el Unicaja deberá cumplir con dos objetivos para mejorar los resultados de la campaña anterior: el rebote y la transición defensiva. “Todos los equipos buscamos puntos fáciles en transición, pueden ser el 10 o incluso el 20% de los puntos. Uno de los objetivos será dejar a nuestros rivales sin que metan esos puntos y es algo que ya hemos hecho muy bien”. Otra de las cuestiones será el rebote, donde el Unicaja quedó como último clasificado el año anterior, y en la que Katsikaris ve una gran baza en jugadores como Barreiro o Eric, pero que también el resto de los jugadores han dado un paso hacia delante.

El primer rival ante el que pondrá a prueba estas mejoras será el Monbus Obradoiro, contra el que ya se enfrentaron hace unos días y ante el que consiguieron la victoria en los minutos finales (82-89). “El Obradoiro es un equipo muy talentoso con mejoras y con grandes incorporaciones. Tenemos que hacer un trabajo con mucha concentración y dureza. Sabemos cómo es el calendario y luego jugamos el jueves, volvemos el viernes y jugamos contra el Gran Canaria, va a ser una prueba de concentración”.

Con respecto a los objetivos que cumplirá el equipo, el entrenador tiene claro qué deben hacer los jugadores para llevarlos a cabo: “Tenemos tres competiciones, aspiramos altos, pero quiero que seamos realistas y tenemos que hacer el trabajo para cumplir las expectativas. Nuestro objetivo es ser sólidos todos los días. Si nos enfocamos sin mirar más allá, le servirá al equipo y seremos más equipo cada partido que pase. Es la mejor Liga y la más exigente, sabemos lo fuerte que son los rivales, pero trabajamos cada día para ser sólidos. Los objetivos se cumplirán seguro”.

Otra de las novedades que presenta el conjunto cajista es el estreno en la Basketball Champions League y en la que ya tiene experiencia Katsikaris: “Jugué dos partidos en Tenerife y los torneos que organizan son un muy buen espectáculo. No quiero que la gente crea que es floja. Tiene equipos que han fichado a jugadores de nivel de Euroliga”. Además, cree que es una buena oportunidad para el equipo: “La BCL está mejorando cada año con la competición, la organización y el nivel de los equipos. Que haya tres competiciones confunde a los aficionados. Es una competición interesante. Creo que para ser honestos a nosotros nos favorece entre el formato de eurocup y BCL. Nos queremos enfocar en la Liga y el formato de BCL nos ayuda a preparar el equipo para las dos competiciones”.

Aunque una de las mejores noticias que tiene el Unicaja durante esta temporada es el regreso de su “marea verde”. La afición volverá para impulsar a revertir los resultados y el equipo lo notará. “Afrontamos con mucha alegría el tener a la afición. Nuestro público siempre aprieta, incluso cuando no juega bien el equipo nos pita y es algo que nos ayuda. Esperamos el apoyo, ellos también tienen ganas de volver. No puedo prometer, pero me comprometo a que en cada partido lo daremos todo. Cualquier cosa puede pasar, pero la actitud debe estar ahí y debemos dejarnos la piel. Nuestra afición lo apreciará y lo notará”, afirmó Fotis Katsikaris.