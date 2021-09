Antonio Jesús López Nieto, nuevo presidente del Unicaja, fue el invitado especial del primer programa de la nueva temporada de Zona Verde, que dirige el periodista Emilio Guerrero en 101TV y en el que se trata en profundidad la actualidad del equipo cajista. El "presi" verde habló de todos los temas de actualidad del club de Los Guindos, que arrancó la temporada en la Liga Endesa con una convincente victoria el pasado fin de semana, ante el Monbus Obradoiro, en el Martín Carpena.

Para empezar, López Nieto habló sobre el róster verde para esta campañas 2021/2022: "Para mí, la plantilla que tengo es la mejor de España y los días que pierdan, más. Lo que hay que tener claro es nuestro ADN. El esfuerzo no se negocia. Quiero transmitirle a los jugadores la identidad del club y que sepan lo importante de la camiseta que llevan y que tengan ese compromiso. A veces, mentalmente no somos fuertes, pero si hay compromiso no pasa nada. Quiero transmitir a los que están la cultura, los valores del club y también un poco de mala leche. Unicaja se ha visto como un equipo "pijo". Se paga bien... En una negociación a nosotros nos pedían 60 mil euros más que a otro club por el mismo jugador", dijo.

El nuevo jefe de la poltrona cajista explicó cómo están siendo estas primeras semanas como presidente del club: "Puedo hablar de mis 55 días. En este tiempo he cerrado 2 contratos y la agilidad ha sido total. Cuando ocurrió lo de Spissu fue por informe médico contundente. Si tienes las ideas claras, la ejecución debe ser rápida. La marca Unicaja es una marca potente y respetada. Es un orgullo para mí estar vinculada a esta marca", explicó.

Una de las críticas que recibió por parte de la afición, cuando el club anunció su nombramiento, fue haber votado en contra de que la Fundación Unicaja, propietaria del club, aportara una partida económica en el presupuesto del equipo. López Nieto explicó esta situación: "Unicaja siempre ha tenido un equilibrio financiero. Yo llego en 2020 a la Fundación y el Banco Central Europeo impide repartir dividendos. Como no entra dinero, la Fundación acuerda con el Banco que se haga cargo del equipo. Yo como patrono de la Fundación sabía lo que votaba. En diciembre de 2020 las circunstancias eran las misma con el BCE y se mantiene. Este mes la Fundación recibirá de dividendos un 15% y no sé cómo nos afectará. No sé en qué nos repercutirá. Mi misión es generar más recursos ecónomos y ser más fuertes. Hay dejar de lado la polémica de quién es la que aporta más al presupuesto. Hay que respetar a una entidad que lleva más de 40 años apoyando al club. Yo no vengo a cerrar nada, sino a seguir creciendo", aseveró.

Uno de los cambios que López Nieto quere acometer en el Unicaja es el "acercarlo" a su masa social. Que los aficionados se sientan unidos al club. "He recibido en mi despacho a 10-12 aficionados, cada uno con sus inquietudes. Queremos ser cercanos y transmitir nuestra estrategia. Quiero enganchar también a nuevos jóvenes para que se aficionen al Unicaja. Queremos cuidar a los que tenemos y ampliar nuestra familia. Queremos el cariño del aficionado por encima del dinero", dijo al respecto.

El nuevo presidente verde tiene claro que hay muchas cosas que mejorar en el baloncesto ACB. El tema de los horarios es uno de ellos. "Yo no voy a ser palmero en la ACB y me tienen que explicar muchas cosas. ¿Por qué debemos jugar un domingo a las 20h? ¿No podemos jugar a las 12h? Solo tenemos programado un partido a esa hora está temporada en casa. La repercusión del baloncesto en Málaga no la tiene ningún club en España. Pero también la ACB debe proyectarse con esa fuerza por todos los medios.

López Nieto confirmó la noticia de que la FIBA Champions League se verá en abierto, en Canal Sur, además de en DAZN y explicó que el cambio de competición no ha sido solo por motivos económicos. "Queríamos que la BCL se viera en abierto y lo hemos conseguido. Agradezco el esfuerzo de Canal Sur y Dazn porque han hecho un esfuerzo importante. "Para nosotros es imposible jugar en los parámetros actuales en la Euroliga. Incluso también lo es para los grandes. Es un honor, sí, pero tienen que inflar los presupuestos porque no hay suficiente retorno ni ganando, que reciben 37.000 euros por victoria. El Gran Canaria tuvo que añadir cuando jugó 4 o 5 millones porque hay que competir y nadie quiere ser último. Y luego la exigencia de jugar dos partidos a la semana. Casi descienden. Es insostenible. Hay cuatro equipos muy potentes que podrían estar en Euroliga. Pero competimos sin interés emocional. Juegas cuatro meses para ver si quedas entre los ocho primeros, y si vas tercero y ya tienes la clasificación, ¿qué interés tiene eso para la gente?. Si ganas Eurocup cobras la mitad, medio millón de euros, que si ganas la Champions. Pero no es por el dinero. En la BCL vamos a jugar contra equipos que han disputado las finales de sus respectivos países. Hay emoción desde el inicio, seis partidos en la primera fase, y juegas cada quince días, por lo que el desgaste es menor. Estoy convencido de que, a medio plazo, van a confluir, como mínimo, dos competiciones", finalizó.