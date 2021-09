El Unicaja afronta un duro partido este jueves ante el Lenovo Tenerife lejos del Carpena, que, a pesar de la abultada derrota que sufrieron ante el recién ascendido Breogán, será un rival contra el que los cajistas deberán dar lo mejor de sí para vencer: “El objetivo para mañana es jugar con el mismo nivel físico que ellos. Si no jugamos duro con contacto, va a ser muy difícil ganar o llegar a los últimos instantes con opciones de ganar”; ha reconocido el técnico Fotis en la rueda de prensa previa al encuentro.

Aunque no dieron el nivel esperado en muchas facetas del juego en su primer encuentro, el equipo canario dará su mejor cara ante su público, tal y como ha asegurado el griego: “Es un equipo que tiene mucho experiencia, el entrenador y los jugadores. Nos esperamos un Lenovo muy muy fuerte, sabrán reaccionar de la derrota de la primera jornada. Estamos esperando la mejor versión: actitud, muy físicos, muy duros, normal cuando pierdes así y esperas con ganas el próximo partido”. El trabajo del Unicaja será “mejorar la defensa, controlar el juego y cada día encontrar los automatismos en ataque y defensa que nos van a dar las líneas de competir”.

El equipo malagueño tendrá que hacer frente a una de las parejas con mejor juego de la Liga Endesa como son Huertas y Shermadini, con pasado cajista, y, tal y como ha explicado el griego, son prácticamente imparables: “Es una pareja que juega de memoria, la calidad de los dos hace que sean la mejor pareja de la Liga. Es un tema táctico para limitar las opciones, no les puedes parar. Tienen una gran lectura de juego, siempre buscan una solución para hacerte daño. El partido será largo, debemos buscar nuestras opciones de ganar”.

El rival de este jueves del Unicaja es un equipo al que bien conoce el entrenador por todos los enfrentamientos que les han cruzado y que ha mejorado notablemente en los últimos años hasta hacerles ocupar las posiciones más altas de la tabla. “Han hecho un cambio ahora de estructura, de baloncesto y de plantilla, aciertan con los fichajes” y ha admitido que están por delante del Unicaja: “Están en mejor situación que nosotros, es la verdad. A veces vamos con los escudos. Hay ciclos y algunos equipos te pueden superar. Los cambios que hacen son muy pocos y están haciendo un trabajo muy bueno”.

Sin embargo, el equipo cajista sigue teniendo a algunos de sus miembros más importantes en la enfermería. Darío Brizuela no podrá jugar este primer partido canaria porque sigue teniendo molestias y Carlos Suárez, aunque ayer subió a sus redes sociales que está ya en la pista, “debe tener paciencia para coger ritmo de juego, confianza y cardio”.

Quien sí estará será la estrella ante el Obradoiro, Jaime Fernández, con quien el técnico se muestra gratamente sorprendido: “La ventaja que tenemos es que nos ha dado mucho Jaime. El estado de forma y la lectura me dan una ventaja que no esperaba antes de hacer la pretemporada. Ahora puedo hacer más combinaciones con él y Norris Cole, ambos pueden tener el balón en las manos y también ser escoltas. Es una ventaja tener parejas diferentes en los partidos”.

Esto será un partido para que los fichajes sigan aclimatándose al ritmo de competición del equipo. Fotis Katsikaris se encuentra muy contento con el papel que desarrolla Jonatha Barreiro, quien, a pesar de que no anota demasiados puntos, “nos da al juego algo que no teníamos antes. La gente puede pensar que si un fichaje no mete 15 puntos no es un fichaje estrella y es un error. Lo hemos fichado por su dureza y nos puede ayudar en muchos aspectos en nuestra defensa. No tiene que demostrarle nada a nadie. Encontrará ese equilibrio”.

Por su parte, Norris Cole sigue mejorando físicamente para alcanzar el nivel óptimo que todos quieren. “También está aprendido la filosofía y los sistemas, esto no acaba en la primera jornada. Estoy muy contento con los tres. Micheal Eric conoce la Liga y nos dará mucho”. También ha explicado Katsikaris que ahora mismo “no hay nadie titular”. Todo dependerá de la preparación del partido y del rival: “Rubén pudo jugar minutos, pero no lo vi y lo vamos a necesitar. Estos dos rivales tienen pívots muy altos”:

El Unicaja tendrá una nueva oportunidad el jueves para seguir mejorando en sensaciones y seguir dando pasos en esta Liga Endesa 21/22 que parece más apretada que nunca.