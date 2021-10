No es una finalísima, no es un partido a vida o muerte, no hay en juego el pase a ningún gran acontecimiento... pero esta tarde en Murcia hay que ganar. Las dos últimas derrotas del Unicaja obligan a no fallar en un partido que será muy duro y en el que tendrá que salir la mejor versión posible del equipo verde para lograr el objetivo.

La cuarta jornada liguera lleva al Unicaja hasta el Palacio de los Deportes de Murcia (18.00 horas). Allí espera el siempre duro y aguerrido UCAM, un equipo al que le gusta llevar los partidos al límite en lo físico, una exigencia en la que el equipo verde estas últimas temporadas no se siente especialmente cómodo.

Con dos derrotas en 3 jornadas, las cuentas no le salen al Unicaja para estar entre los 7 mejores que se clasifiquen para la Copa del Rey 2022. Habrá que sumar mínimo 9 victorias al terminar la jornada 17 para ir a la cita copera y si se saliera esta tarde-noche de Murcia con un balance de 1-3, sin haber jugado todavía contra Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia, las matemáticas empezarían a ponerse muy exigentes con el equipo de Katsikaris. Por eso, mejor ni pensar en un traspié y sí en que el equipo se estrene a domicilio y equilibre su balance de alegrías y penas ligueras.

La mejor noticia es que Darío Brizuela viajó ayer con la expedición cajista y será hoy uno más en la rotación exterior del Unicaja. El que lo tiene más complicado para jugar es Francis Alonso, por sus problemas en el tobillo. También es posible que veamos a Carlos Suárez jugar sus primeros minutos de la temporada, después de un calvario de muchos meses de lesiones musculares. No está al cien por cien, pero es evidente que cuando antes empiece a competir, antes se pondrá a punto en lo físico.

El UCAM no dará ninguna facilidad. Al contrario. Es un equipo peleón, que sabe a lo que juega y que tiene un físico privilegiado. Es el equipo que menos movimientos ha hecho en este pasado mercado estival y sus novedades son el escolta Thad McFadden y el alero Chris Czerapowicz, ex de Burgos y de Obradoiro, respectivamente.

Es en lo que va de Liga, el UCAM firma el tercer mejor ataque de la competición (85,67 puntos anotados por encuentro) y también es «bronce» en rebotes ofensivos (13,33). Asimismo, es el 2º conjunto que más canastas de 2 anota (23 por choque, solo por detrás del Unicaja) y que más faltas recibe (24); y el 4º en tiros libres anotados (17,67).

En cuanto a las estadísticas individuales, destacan la dupla exterior con Isaiah Taylor (18 puntos) y Thad McFadden (14,7 puntos, 2,7 asistencias), la intensidad de Sadiel Rojas a lo largo de la cancha (4,7 puntos, 4 rebotes), y el talento y contundencia de James Webb (13,3 puntos, 4,7 rebotes) y el ex del Unicaja Augusto Lima (9 puntos, 5,7 rebotes).

El Unicaja ha mostrado mejores sensaciones que resultados hasta ahora en este arranque liguero. En Murcia mide hoy su credibilidad. A priori huele a partidazo. Veremos.