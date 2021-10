Fotis Katsikaris habló en la sala de prensa del Martín Carpena en la previa del primer partido de la historia del Unicaja en su pabellón en la Basketball Champions League de la FIBA. El técnico griego no se fía del modesto Lavrio, al que considera "un equipo que juega sin miedo" y "peligroso si le dejas jugar". Además, el entrenador verde comentó el estado físico de jugadores con problemas como Bouteille, Brizuela y Cole y también tuvo palabras para el momento actual de Suárez o Nzosa, entre otros.

Estado físico de la plantilla. "Axel entrenó ayer, parece que va a estar disponible. Darío hizo un entreno completo y con buenas sensaciones. Norris tiene unas molestias en su pierna. Ya veremos, no creo que sea un problema. A ver cómo está hoy".

Competición. "El formato es como es. Hay que salir muy centrados, con mentalidad y energía para ganar el partido. Después de una derrota hace dos días... hay muchos motivos para salir y jugar un buen partido y mejorar cosas como equipo. Aprender del último partido y seguir".

Lavrio. "Es un equipo modesto, tiene el mismo entrenador desde hace 10 años. Tiene mucho mérito. Siempre es bueno una sorpresa, juega por primera vez competición europea. Es un equipo con las ideas claras: correr, ser agresivos en defensa y aprovechar las cualidades de los jugadores. Tiene a Tyson Carter, es una jugador que va a llegar a un equipo grande. Mucho talento. Tiene a los griegos Mouratos y Kaklamanakis, jugadores con talento e inteligencia. Mouratos es un jugador fundamental para ellos, genera juego. Es el líder en la cancha. Si él está bien le da un plus al equipo. Con los americanos... no tienen un gran presupuesto... ellos siempre hacen buen trabajo en verano para contratar gente que luego puede saltar a otro nivel. Hacen buen trabajo con los jugadores que encajan en la filosofía del entrenador. Es un equipo familiar, el ambiente y la ilusión que tienen. Es un equipo que juega sin miedo, es el peligro. Igual no conocéis a nadie de este equipo, hay que respetar mucho. Jugó la final de la liga griega el año pasado. Ganó a Panathinaikos dos veces el año pasado, con mucho oficio. Están disfrutando la experiencia y es un equipo peligroso si le dejas jugar. Hay que estar muy fuertes mañana en el partido".

Derrota en Manresa. "Hay dos lecturas, cada partido tienes que aprender. En ese partido hay dos lecturas, hemos empezado blandos y sin concentración. Les hemos dejado anotar de la manera que ellos hacen muy bien. Hemos empezado con falta de energía, de concentración, de comunicación. Nos ha afectado en ataque. En el tercer cuarto estás 20 abajo y remontas, tiene otra lectura. Si no metía esos dos triples Dani Pérez... fueron dos triplazos, el partido podía acabar de otra manera. Este equipo está demostrando carácter, no bajamos los brazos. Tenemos que cuidar los inicios de partido y ser consistentes. De eso hablamos. Cometemos demasiadas pérdidas. 16 pérdidas de media fuera de casa y 12 en casa. Tenemos que estar concentrados. Queremos recuperar a algunos jugadores y eso afecta. Darío no tenía ritmo, es muy importante para nosotros. En algunos momentos te puede afectar. Eso podemos aprender del partido de Manresa. Mejorar en ese sentido, tenemos que estar más sólidos".

Carlos Suárez. "Lo está intentando. Es muy exigente, muy autocrítico. Le faltan entrenamientos y ritmo. Igual tarda más de lo que esperamos. No quiero que pierda su ánimo, quiero que siga así. Llegará un momento que va a estar como esperemos y como él quiere estar. Le afecta al tema mental porque su físico no está como quiere estar. Es veterano, conoce su cuerpo mejor que nadie. Sabe si está 100% en la pista. No lo está. Tiene un problema respiratorio a veces de correr arriba y abajo. Le afecta a algunas decisiones".

Nzosa. "Lo de Yannick ya lo he comentado, no es fácil. Yannick tiene que aislarse de todo eso, centrarse en el juego. Disfrutar como un jugador joven. Eso es lo que queremos".

Rubén Guerrero. "Rubén está haciendo su trabajo. Nos está ayudando. Buscamos una regularidad en el rendimiento de los grandes".