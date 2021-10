Jaime Fernández cree que una de las claves para poder ganar este domingo al Barça, uno de los equipos más en forma de Europa es "hacer un muy buen partido en defensa". El jugador cajista, a nivel personal, se encuentra "bien físicamente" y "preparado para seguir, ya que aquí lo que cuenta es el presente". "Nos han ayudado a sacar victorias muy complicadas y contra el Barça todo suma y puede ayudarnos a competir al máximo", dijo en referencia a la afición, que está respondiendo en la vuelta del público al Martín Carpena.

Afición. “La gente estuvo con nosotros, les echamos mucho de menos y el otro día, pese a ser horario raro y partido entre semana, hubo buena entrada y estamos agradecidos. Se espera mejor entrada frente al Barça, que es un partido especial, y estamos contentos de volver a sentir ese ‘efecto Carpena’. Nos han ayudado a sacar victorias muy complicadas y contra el Barça todo suma y puede ayudarnos a competir al máximo”.

Barça. "El Barça es un rival muy complicado en todos los aspectos, no tienen ninguna debilidad y hasta el día de hoy no han perdido ningún partido… pero nosotros venimos con ilusión y sabiendo que todo se puede. Tienen una de las mejores defensas y ataques de Europa, si no el mejor. Vamos a intentar competirles al máximo”.

Claves del partido. “No dejarles que estén cómodos, ya que cuando empiezan a sumar en ataque es complicado. En defensa debemos hacer muy buen partido y en ataque intentar jugar nuestro baloncesto. Ellos son especialistas en hacerte sentir incómodo”.

Estado personal. “Estoy bien físicamente y en la pista;. Estoy ayudando al equipo, me encuentro muy bien, sin dolores, y preparado para seguir, ya que aquí lo que cuenta es el presente”.