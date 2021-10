Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja, fue bastante crítico con sus jugadores, especialmente, tras lo visto en el tercer cuarto. "El tercer período nuestro ha sido un desastre en la actitud", aseguró el entrenador griego tras el partido.

Katsikaris continuó con su discurso crítico. "Nos han pasado por encima con 30 puntos en transición y esto era lo primero que teníamos que cuidar ya que MoraBanc tiene mucha eficacia en campo abierto. Nosotros en ataque hemos estado con dudas y con malas decisiones y sin nada de paciencia". Además siguió atacando el juego ofrecido por el equipo contra los del Principado. "Si queremos ser un equipo competitivo tenemos que cambiar el chip. Tenemos jugadores con mucho talento ofensivo y hemos fallado mucho. A ellos les afecta en la concentración y también en lo colectivo. No tengo mucha más explicación".

El técnico griego también pidió a sus jugadores "consistencia en nuestro juego". "Quiero ver más carácter. Hay que arreglarlo ya y es mi trabajo buscar soluciones. A ver cómo levanto eso otra vez". Tampoco quiso quitar mérito al buen partido del MoraBanc. "Ni mucho menos, pero sí quieres defender a Jelínek, a Hannah o a Crawford sabes cómo lo tienes que hacer. Les hemos dejado jugar fácil y no hemos tenido nada de energía. Debíamos haber estado más activos".

No hay tiempo para lamentaciones. Partido contra Dijon el lunes. "Jugamos en 48 horas. Si queremos competir no es suficiente lo que hacemos en pista. Cuando se falla hay que hacer un esfuerzo atrás. No se puede ser blando y ir andando. Otra vez no lo voy a permitir", sentenció su crítica feroz hacía la plantilla.