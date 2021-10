El Unicaja estrenará horario esta semana en Europa. Su partido de la tercera jornada de la primera fase de la Champions Basketball League ante el Dijon francés se juega este lunes a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, al ser el elegido como "Game of the week" (Partido de la Semana) en la competición europea que gestiona la FIBA.

Con el objetivo de incrementar la promoción de la Basketball Champions League y los clubes participantes, la BCL ha puesto en marcha esta temporada el "BCL Game of The Week", que tiene un particular seguimiento distinto al resto de los choques de la jornada continental. La BCL, junto con sus televisiones y patrocinadores realiza una cobertura y una promoción exclusivas de estos partidos.

En esta ocasión se ha decidido que ese partido "estrella" de la jornada sea el que disputen Unicaja y Dijon este lunes. Ambos equipos llegarán a esta cita después de un mal fin de semana en sus respectivas competiciones nacionales. El Dijon perdió el viernes en su Liga, 87-74 en la pista del Metropolitans parisino. Por su parte, el Unicaja cayó este sábado, 84-73, en su visita al MoraBanc Andorra.

La Basketball Champions League, competición en la que se estrena este curso el Unicaja, trata con este tipo de acciones darle una mayor difusión a su "producto". Entre sus logros de estos últimos meses está su relación con la agencia Sportfive, que ha logrado un acuerdo histórico de patrocinio para la camiseta de los Lakers por encima de los 180 millones de dólares y que colabora, entre otros, con los Chicago Bulls, Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia o Bayern además del Comité Olímpico Internacional, y que ahora se ha aliado con la Basketball Champions League para maximizar el impacto de la competición europea gestionada por la FIBA.