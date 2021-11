El Unicaja visita este domingo (18.30 h) al Buesa Arena de Vitoria, donde le espera un Baskonia herido por sus malos resultados y plagado de dudas en torno a un proyecto que el pasado verano parecía sólido y solvente, pero al que no acompañan los resultados ni en la ACB ni en la Euroliga en este arranque de campaña.

En realidad estamos ante un partido entre dos equipos muy por debajo de lo esperado, que están fuera de los 8 primeros de la clasificación y que dejará al que pierda este domingo muy tocado en lo deportivo y en lo anímico.

Unicaja y Baskonia llegan al duelo del fin de semana con idéntico balance en la clasificación de la Liga Endesa, un pobre 3-5, después de 8 jornadas, con los verdes décimos y los baskonistas undécimos, por cuestiones del basket average. El «problema» de estar fuera de los 7 primeros es más serio para el Unicaja en su intención de clasificarse para la Copa del Rey, ya que la cita del torneo del k.o del próximo febrero será en Vitoria (falta que la ACB lo haga oficial), por lo que el Baskonia tiene su plaza asegurada como equipo anfitrión.

Si los de Fotis Katsikaris han mostrado estas primeras 8 jornadas un juego muy irregular, poco equilibrio en su baloncesto, falta de actitud en el inicio de muchos de sus partidos y unos apagones en determinados cuartos que les han hecho encajar parciales demoledores, el Baskonia también ha mostrado infinidad de lagunas y problemas que el Unicaja debe tratar de aprovechar este próximo domingo para asaltar la pista vitoriana.

Los vitorianos han perdido en este arranque liguero ese famoso «carácter Baskonia» que les ha hecho competir y ganar muchos títulos en el pasado reciente. Este Baskonia de inicio de Liga 21/22 tiene unos problemas enormes para atacar en estático y para rebotear, no intimida desde el perímetro y sus fichajes no rinden al nivel esperado, especialmente Baldwin, presunta estrella del equipo, y Marinkovic, al que se le ve perdido y desorientado por la pista. El norteamericano no ha funcionado como director de juego y su técnico, Dusko Ivanovic, ha reaccionado situándolo como escolta, para tapar también el bajo rendimiento del propio Marinkovic. Este cambio de planes es el que ha obligado al fichaje esta misma semana de Lamar Peters, un nuevo base para acompañar a Jayson Granger en la dirección del equipo y que podría debutar frente al Unicaja.

Fruto de todos esos problemas es que el Baskonia ha dejado de ser ese equipo alegre y ofensivo de temporadas pasadas y es ahora el tercer equipo que menos puntos mete de toda la Liga, con 74,4 por partido, solo por delante del Burgos y el Betis, y lejos de los 78.6 que firma el ataque cajista. Hay un dato que puede ser clave para el desenlace del partido de este domingo y es que Bitci Baskonia solo ha superado los 80 puntos en la ACB esta temporada dos veces y en ambos casos ganó sus partidos a Fuenlabrada (95-86) y Obradoiro (91-70). Por contra, hasta en cuatro ocasiones no llegó a los 70 puntos y todos esos partidos acabaron en derrota.

Si nos atenemos a lo visto estas últimas semanas, podemos decir que si el Baskonia corre, el Baskonia anota; pero si juega en el cinco contra cinco su producción ofensiva roza lo ridículo. De hecho, en lo que va de Liga Endesa son ya demasiadas veces en las que el Baskonia sufre para anotar incluso 10 puntos por cuarto. Contra el Real Real Madrid, este pasado domingo, anotó 10 en el primer cuarto y 12 en el tercero, los mismos que endosó en La Fonteta al Valencia Basket en el primer cuarto. Por debajo de estos guarismos son los parciales firmados ante el Lenovo Tenerife con 6 puntos en el último periodo y los 5 que metió en el segundo cuarto en Badalona, su peor cuarto anotador de lo que va de campeonato.

En este apartado el Unicaja sí ha sido más regular. En lo que va de Liga solo han anotado los cajistas menos de 15 puntos ante el Breogán en el primer cuarto (13), los 11 y 12 de los dos primeros cuartos frente al Barça y firmó su peor cuarto anotador el pasado sábado, metiendo solo 10 puntos en la pista del MoraBanc en los 10 primeros minutos de la segunda parte.

El problema ofensivo del rival cajista de este fin de semana no admite debate. Y es que desde la temporada 2011-12 no promediaba el entonces Caja Laboral unas cifras tan pobres en ataque. El curso pasado, por ejemplo, promediaba 83,2 y hace tres, la cifra se disparaba a 89,5 puntos a favor, los mejores guarismos en ataque de los vitorianos a estas alturas de Liga de los últimos diez años, ¡¡15 más que hoy!!

Otro problema que comparten Unicaja y Baskonia en este arranque de Liga son sus «apagones». Minutos en los que ambos equipos desaparecen de la cancha. Ni atacan ni defienden y eso les ha convertido en un juguete en manos de sus respectivos rivales. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, el Unicaja perdió en la pista del MoraBanc Andorra un partido en el que regaló un parcial de 12-0 en el primer cuarto, un 8-0 en el segundo y un 19-0 en el tercero que ya fue definitivo. Un problema que también sufre su rival, buena muestra fue esta última jornada liguera ante el Real Madrid, que le endosó al Baskonia un 13-0, que se une a otras malas rachas «escandalosas» en Euroliga como las encajadas ante Olympiacos (16-0), Unics Kazan (18-0) o Zenit (24-0).

Es evidente que estamos ante un duelo de «necesitados». El Unicaja no puede fallar porque la Copa se pondría muy cuesta arriba, pero es que el Baskonia no está para regalar nada. Veremos...