El riesgo de que el Unicaja no esté en la Copa del Rey ya es algo real. Muy real. El conjunto de Los Guindos no fue capaz de aprovecharse del mal momento que vive el Baskonia y sumó un nuevo tropiezo en el Buesa Arena que le deja ya a dos victorias de las plazas que dan derecho a jugar la cita del próximo mes de febrero. Sexta derrota en Liga Endesa. Sexto traspiés en solo nueve jornadas. Esta vez el Unicaja compitió ante un equipo de Euroliga en un auténtico partidazo que recordó a tiempos pasados, pero en el momento de la verdad no supo aprovechar la vida que le dio el cuadro vitoriano con sus errores desde la personal.

El gran arranque de partido de los malagueños estuvo liderado por Tim Abromaitis. 7 puntos del ala-pívot cajista en los dos primeros minutos de juego para situar a los suyos 3-9. El Unicaja era un rodillo en ataque en estos primeros compases. Bouteille cogió el testigo y 7 puntos del francés ponían 12 de ventaja a 2:35 para el final del cuarto inicial. Parcial de 1-9. Tiempo muerto. Marinkovic lideró la primera reacción local desde la línea de 6,75. Dos triples del serbio apretaban el marcador hasta el 14-22, resultado con el que terminaron los primeros 10 minutos.

Los errores se sucedieron en el comienzo del segundo periodo. Tras más de dos minutos sin puntos en ambas canastas, Barreiro acertaba desde el triple (14-15). Y otro tiro de 3 del alero verde ponía a los de Katsikaris con 14 de ventaja y doblando en el electrónico a su rival (14-28). El Unicaja llegó a tener hasta 15 puntos de ventaja en este segundo acto (18-33), pero la reacción de los de Dusko Ivanovic llegó antes del intermedio. Los vitorianos empezaron a encontrar fugas en la defensa malagueño y redujeron prácticamente toda la ventaja antes del descanso. Un parcial de 13-2 dejaba la diferencia en solo 4 puntos (31-35). Al descanso, 5 de ventaja para los de Los Guindos, que dejaron meterse en el partido a un Baskonia que parecía muerto (36-41).

Se metía de lleno en el partido el Baskonia nada más comenzar el tercer acto (39-41). Abromaitis seguía de dulce, 17 puntos ya para dar un poco de oxígeno al cuadro cajista (39-46). Empezaba a oler sangre el equipo vasco, pero el Unicaja se mantuvo por delante gracias al acierto desde el triple. Todos contra Bouteille. Anotaba el francés, respondía Marinkovic. La enchufaba de nuevo el galo, aparecía el excajista Granger, que despertó en estos minutos para mantener a los de Ivanovic. Un parcial de 7-0 empataba el choque (57-57). Pero de nuevo anotaba Bouteille para dejar en ventaja al conjunto verde a falta de 10 minutos (60-62).

La empanada del Unicaja fue total en el inicio del periodo decisivo. Jugándote una victoria tan importante no te puedes permitir saltar así al parqué. 10-0 de salida en minuto y medio que ponía por delante después de mucho tiempo al Baskonia (70-62). Lejos de rendirse, el Unicaja volvió a aparecer por la pista y de la mano de Bouteille apretó el choque. Barreiro igualaba el partido (70-70). Y en los minutos de la verdad, con todo igualado, comenzó un festival de triples. Barreiro, Granger, Sedekerskis, Brizuela... Nadie podía fallar desde el arco. Así las cosas, tiempo muerto a 2.16 del final con 83-83 en el electrónico.

No había marcha atrás. Tras un partido vibrante, todo debía decidirse en dos minutos. Y ahí fue mejor Baskonia. Giedraitis reventaba el encuentro con un nuevo triple a 47 segundos del final (87-83). Bouteille anotó de 2 (87-85). Costello dio vida al Unicaja al fallar un tiro libre (88-85). Y tras un lío arbitral, con la mesa de por medio, Sedekerskis falló dos lanzamientos libres, pero el Unicaja no fue capaz de coger el rebote y Giedraitis sentenció desde la línea (92-89). El último intento de Brizuela, desde su casa, no tocó ni aro. Partidazo entre dos históricos, pero derrota que deja a los costasoleños muy tocados.

Las cuentas para la Copa se complican por días. El Unicaja se ha quedado con solo tres triunfos tras nueve fechas y ahora necesitará ganar al menos seis de los ocho que restan de primera vuelta para alcanzar las nueve victorias y tener opciones de hacerse con una de las siete plazas restantes -el Baskonia, presumiblemente, hará de anfitrión-.

-Ficha técnica:

92 - Bitci Baskonia (14+22+24+32): Granger (24), Giedraitis (11), Fontecchio (13), Sedekerskis (22) y Costello (8) -cinco inicial-, Nnoko (-), Marinkovic (13), Baldwin (1), Enoch (-) y Kurucs (-).

89 - Unicaja (22+19+21+27): Norris Cole (11), Brizuela (11), Bouteille (23) Abromaitis (17) y Eric (8) -cinco inicial-, Alberto Díaz (3), Jaime Fernández (2), Barreiro (11), Alonso (-) Nzosa (2), Carlos Suárez (-) y Rubén Guerrero (1).

Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña y Alberto Baena. Eliminaron por faltas personales al visitante Eric (min.34) y a los locales Fontecchio (min.35) y Granger (min.40).

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.206 espectadores